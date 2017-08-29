Апелляционный суд подтвердил законность построенных при Батуриной многоэтажек у МГУ

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию МГУ в споре с Росреестром об использовании земель университета на Ломоносовском проспекте, где компания «Интеко» построила два жилых комплекса - «Шуваловский» и Dominion. Это сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Росреестр в 2015 г. обвинил университет в нецелевом использовании участка федеральной земли, который предназначался для строительства образовательных объектов и был передан МГУ в бессрочное пользование. С тех пор ведомство пыталось добиться признания незаконным строительства жилья на нем. В марте «Коммерсантъ» писал, что университет может быть оштрафован на 2 млрд руб. либо его обяжут снести эти дома. Впрочем, вскоре ректор МГУ Виктор Садовничий назвал информацию о том, что Росреестр якобы пытается снести это жилье, журналистской неточностью и недопустимой высокой фантазией, замруководителя Росреестра Максим Смирнов заявил, что «вопрос о сносе жилых комплексов в принципе не стоит». В мае законность действий МГУ поддержал Арбитражный суд Москвы.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о том, что фактическое использование участка соответствует его целевому назначению. Суд установил, что проект планировки этой территории был утвержден правительством Москвы в 2006 г., а в 2010 г. на основании этого проекта был разработан градостроительный план участка, который предусматривал возведение не только объектов МГУ, но в том числе и жилых многоквартирных домов, офисов, банков, объектов розничной торговли и т. п.

Инвестконтракт с ЗАО «Интеко» был согласован с Росимуществом, при этом МГУ в установленном порядке оформил соответствующие разрешения на строительство объектов и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, что ни управлением, ни иными лицами не оспаривается, говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Также правомерность строительства жилья на этом участке подтверждают выписка из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в Западном административном округе Москвы от 14 августа 2003 г. и письмо департамента городского имущества от 10 мая 2016 г.

Суд также подтвердил решение суда первой инстанции, который признал недействительными предписания столичного управления Росреестра. Росреестр выдавал МГУ предписания об устранении нарушений земельного законодательства в августе 2015 г. и в марте 2016 г.

Как установил Росреестр, в 2008 г. на Ломоносовском проспекте вместо нового университетского комплекса зданий были построены жилье и коммерческая недвижимость – около 800 000 кв. м на площади 122 га. Постановление правительства Москвы о строительстве было подписано в 2004 г. тогдашним мэром Юрием Лужковым, а строила жилье «Интеко», тогда принадлежавшая его жене Елене Батуриной.