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Парковка в «Зарядье» обойдется в 250 рублей в час

Ведомости
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В «Зарядье» открылся подземный паркинг для посетителей на 430 мест, один час парковки обойдется в 250 руб., говорится в сообщении парка.

Заезд в паркинг – с Москворецкой улицы, а выезд из него – на Китайгородский проезд. Выходы из паркинга ведут к северному ландшафту, Большому и Малому амфитеатрам, «Ледяной пещере», «Заповедному посольству» и кафе.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп парковка будет бесплатной.

На ближайших к парку улицах – Варварке и Ильинке – парковка стоит 200 руб. в час. В Китайгородском проезде парковка стоит 50 руб. за первые полчаса, а далее – 150 руб. за час (8.00–20.00) или 80 руб. за час (20.00–8.00)

Как устроено «Зарядье» – новый главный парк Москвы

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Политика
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Путин не будет участвовать в мероприятиях к 15-летию теракта на Дубровке

Интерфакс/Ведомости
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В графике президента не предусмотрены специальные мероприятия связи с 15-й годовщиной захвата мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке. Как передает «Интерфакс», это сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что 3 сентября в России отмечают день памяти жертв терроризма и в этот день чтут память и жертв теракта на Дубровке.

23 октября 2002 г. в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла «Норд-Ост» взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября здание взяли штурмом. Сообщалось, что все террористы были убиты. По официальным данным, погибли 130 заложников.

В марте 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил по делу об этом теракте единственного обвиняемого. Хасан Закаев был признан виновным в участии в преступном сообществе, подготовке к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, он входил в организованную преступную группу Шамиля Басаева и помог террористам доставить в Москву оружие и самодельные взрывные устройства, которые затем были использованы на Дубровке. Он был осужден на 19 лет. На процессе над Закаевым представитель прокуратуры впервые признал, что есть причинная связь между проведением спецоперации в ТЦ на Дубровке и гибелью людей.

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Политика
Новости

WADA проверит утверждения о государственной программе допинга в Китае

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство WADA проверит прозвучавшие в германском телеэфире утверждения о массовой государственной системе допинга в Китае. Это говорится в заявлении на сайте агентства. В фильме телекомпании ARD бывшая врач китайской олимпийской сборной Сюэ Инсянь рассказала об обязательном приеме допинга всеми спортсменами сборных с 11-летнего возраста в 80-х и 90-х гг.

WADA примет все необходимые меры реагирования на эти нарушения прошлых лет, если это будет соответствовать принятому в 2003 г. Международному антидопинговому кодексу. В заявлении агентства отмечается, что оно было создано позже периода, о котором рассказывала Сюэ Инсянь. Пока агентство попросило независимую расследовательскую команду начать сбор и изучение всей доступной информации о возможном применении допинга в Китае.

Бывшая врач сборной, ныне проживающая в ФРГ и добивающаяся там политического убежища, рассказала, что государственная система допинга в Китае затрагивала 10 000 человек. По ее словам, принимать допинг спортсменов заставляли под угрозой исключения из сборной или даже тюремного срока. Сюэ Инсянь была уволена из олимпийской сборной Китая во время Олимпиады 1988 г. в Сеуле. По ее словам, ее уволили за отказ дать допинг одному из гимнастов. На запросы ARD о комментариях минспорта КНР и национальный олимпийский комитет не ответили.

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Технологии
Новости

«Лаборатория Касперского» откроет исходный код своих программ

ТАСС/Ведомости
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«Лаборатория Касперского» намерена предоставить исходный код своих продуктов для анализа независимым экспертам, сообщила компания.

Компания запустила глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative), которая нацелена на вовлечение экспертов по кибербезопасности в проверку целостности и надежности продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций компании.

На начальном этапе предусмотрен независимый анализ исходного кода с последующим аналогичным анализом программных обновлений и правил распознавания угроз. Также предусмотрено открытие трех центров прозрачности по всему миру для решения вопросов в сфере кибербезопасности совместно с клиентами, партнерами и государственными органами, отметила компания.

Весной стало известно, что США подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. В мае на открытых слушаниях в сенате шести руководителям американских силовых ведомств был задан вопрос, допустимо ли использование в сетях этих ведомств продуктов «Лаборатории Касперского». Руководители единодушно дали отрицательный ответ.

В начале сентября крупная американская сеть магазинов электроники Best Buy убрала с полок «Антивирус Касперского». Спустя несколько дней администрация президента США Дональда Трампа предписала всем министерствам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любой софт «Лаборатории Касперского».

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Политика
Новости

На учениях в Байконуре «захватят» здание структуры «Роскосмоса»

Интерфакс
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В городе Байконуре в Казахстане начались антитеррористические учения «Гроза – Байконур 2017». Как сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме, учения начались в ночь на понедельник с командно-штабной тренировки. В администрации города и силовых структурах развертываются оперативные штабы, отрабатывается их взаимодействие и управление городским хозяйством в условиях теракта.

Одновременно проходят учения в подразделениях силовых структур. Там отрабатывается сбор по тревоге и антитеррористические мероприятия.

25 октября в центре города будет «захвачено» административное здание филиала ФГУП «ЦЭНКИ» (Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры «Роскосмоса») – «Космический центр "Южный". С условными террористами проведут переговоры, проведут сбор средств для выполнения их требований, а затем заложников освободят в результате силовой операции.

Учения завершатся 27 октября, рассказал источник агентства.

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Политика
Новости

Источники «Дождя» предсказали отставку Полтавченко после президентских выборов

Ведомости
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента в марте 2018 г., сообщили «Дождю» источник в администрации президента и источник, близкий к Кремлю. Они назвали его самым обсуждаемым из претендентов на отставку среди руководителей территорий. По их словам, губернатором недовольны из-за плохой политической управляемости городом и хозяйственных проблем.

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался прокомментировать «слухи».

Претензии к губернатору связаны с удорожанием и затягиванием строительства стадиона «Зенит-арена», отмечает «Дождь». Также им недовольны из-за протестов против решения передать Исаакиевский собор РПЦ и из-за низких результатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Спрогнозированная порталом РБК отставка Полтавченко не состоялась осенью 2016 г. из-за «хорошего контакта» губернатора с президентом, за счет чего ему удалось договориться о сохранении должности. Как говорят источники «Дождя», Полтавченко устраивает влиятельные в городе элитные группы Юрия Ковальчука и Аркадия Ротенберга.

Также в Кремле обсуждается преемник губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает телеканал.

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Политика
Новости

Правительство Асада собирается взять Ракку под контроль

РИА Новости
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Дамаск не будет считать освобожденным ни один район или город Сирии, пока в него не войдет правительственная армия и не поднимет над ним сирийский флаг. Это «РИА Новости» заявил министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тароджаман. Это касается и Ракки, добавил он. 20 октября арабо-курдские «Сирийские демократические силы» объявили, что взяли город под контроль, выбив оттуда «Исламское государство» (запрещено в России). Власть они передали местному совету.

Министр Тароджаман назвал положительным фактом уход ИГ из Ракки. Но добавил, что в город должны войти сирийские войска «вне зависимости от того, ИГ там находится или какая-то другая фракция или организация».

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Бизнес
Новости

ВТБ может предъявить акции En+ к выкупу структурам Дерипаски в декабре 2018 года

Интерфакс
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ВТБ может через год с небольшим предъявить свой пакет в En+ Group plc к выкупу структурам основного владельца Олега Дерипаски.

ВТБ приобрел 4,35% En+ в 2011 г., остальное – у Дерипаски и членов его семьи. В 2013 г. было заключено форвардное соглашение между участниками сделки, говорится в проекте к IPO En+, с которым ознакомился «Интерфакс».

Согласно документу, если ВТБ решит продать мажоритарию свой пакет, он должен уведомить компанию Дерипаски Eastern Carriers Trading Limited за пять рабочих дней до 13 декабря 2018 г. Eastern Carriers Trading может инициировать обратный выкуп акций En+ у ВТБ в любой момент.

В проспекте также отмечается, что En+ направит основную часть полученных от размещения средств на погашение кредита ВТБ. Задолженность компании по кредиту на 30 июня 2017 г. составляла $942 млн.

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Бизнес
Новости

Сервис доставки еды HelloFresh рассчитывает на оценку в 1,5 млрд евро на IPO

Интерфакс
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Германский сервис HelloFresh по доставке продуктов с рецептами блюд готовится провести IPO на этой неделе, сообщает «Интерфакс». Компания рассчитывает, что в ходе размещения будет оценена в 1,5 млрд евро. Диапазон размещения установлен в пределах от 9 до 11,5 евро за бумагу.

HelloFresh планирует привлечь от 243 млн до 311 млн евро на развитие бизнеса.

Акции HelloFresh начнут торговаться на Франкфуртской бирже 2 ноября.

У сервиса около 1,3 млн активных пользователей, он работает в 10 странах, но еще не вышел в прибыль. Выйти в плюс компания планирует в ближайшие 15 месяцев, заявил ее гендиректор Доминик Рихтер. Он сказал, что HelloFresh хочет в 2018 г. стать игроком номер один на рынке США, обогнав конкурента Blue Apron.

Продажи HelloFresh в США во II квартале составили 143 млн евро против 120 млн евро в I квартале.

Недвижимость
Новости

Москва нашла еще пять площадок для застройки по программе реновации

Ведомости
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Власти Москвы подобрали еще пять стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

Новые площадки расположены в районах: Левобережном (САО), Лианозове (СВАО), Донском (ЮАО), Царицыне (ЮАО) и Нагатинском Затоне (ЮАО).

Адреса площадок: Левобережный, микрорайон 2Д, корпуса 21–27 (САО); Илимская улица, владения 1–3 (СВАО); между Малой Тульской улицей, домом 55, корпусом 4 и Большой Тульской улицей, домом 54, корпусом 3 (ЮАО); Ереванская улица, владение 17, строения 1, 2 (ЮАО); Коломенская улица, напротив владения 3 (ЮАО).

В ближайшее время новые площадки предстоит утвердить.

«Особую значимость имеют дополнительные площадки для районов Левобережный и Лианозово, в которых ранее отсутствовали территории для строительства домов по программе реновации», – отмечается в сообщении.

Московские власти ранее утвердили перечень из 210 стартовых площадок под строительство домов для переселения по программе реновации. Площадки находятся в 75 районах Москвы. При этом первые переселенцы в рамках программы реновации, как ранее обещали власти, смогут переехать в один из 12 уже построенных и сданных в эксплуатацию домов.

Политика
Новости

Обе палаты конгресса начали искать коррупцию в сделке «дочки» «Росатома» с Uranium One

Ведомости
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Комитет по надзору палаты представителей конгресса США начал изучать заключенную при президенте Обаме сделку, по которой добывающая уран «дочка» «Росатома» – «Атомредметзолото» (АРМЗ) – в 2009 г. получила 16,6% акций канадской Uranium One, имеющей право добывать уран в США. Это Fox News сообщил член палаты представителей республиканец Рон Десантис. Сделка была заключена, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США. В 2013 г. «Атомредметзолото» консолидировало Uranium One. В США подозревают, что сделке способствовали связи российских инвесторов с семьей Клинтон и что Клинтоны могли помочь «Росатому» за пожертвования в свой фонд.

На прошлой неделе проверять эту сделку начал и юридический комитет сената.

Десантис заявил, что он общался с засекреченным информатором ФБР, который ранее указал спецслужбе на коррупционный характер сделки. Конгрессмен надеется, что этот человек сможет дать показания в конгрессе. Сенатор Чарлз Грэссли уже попросил минюст США снять запрет этому информатору на разглашение информации.

Ранее газета The Hill писала, что у ФБР еще до заключения этой сделки, в 2009 г., были доказательства вовлеченности российских чиновников в коррупционную деятельность, целью которой было дать «Росатому» доступ на рынок США. Газета ссылалась на документы ФБР и других правительственных структур и судебные материалы. По ее данным, российские представители атомной отрасли были уличены в США в подкупах, откатах, вымогательстве и отмывании средств в нарушение американских антикоррупционных законов. Также у ФБР было свидетельство очевидца, подкрепленное документами, о том, что чиновники российской атомной отрасли перечисляли миллионы долларов в пользу благотворительного фонда Билла Клинтона в период, когда Хиллари возглавляла госдеп. Госдеп участвовал в одобрении сделки американскими регуляторами. Минюст США, вместо того чтобы немедленно предъявить обвинения уже в 2010 г., еще четыре года продолжал расследование, не информируя конгресс и общественность о коррупционных действиях российских атомщиков в период, когда администрация Обамы «приняла два крупных решения в пользу коммерческих амбиций Путина в атомной отрасли», пишет The Hill.

Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании, а затем и после избрания предлагал изучить «сделку Билла и Хиллари», которая дала России доступ к урановым рудникам США, «деньги, которые поступали Биллу за выступления в России», «перезагрузку» Хиллари с Россией и ее похвалы в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты, руководителя избирательного штаба Клинтон.

Представитель Клинтон, комментируя нападки Трампа, в 2016 г. говорила, что Клинтон не участвовала в работе по одобрению подобных сделок. Фактчекерская организация Politifact ранее также оценивала подозрения в адрес Хиллари Клинтон в отношении сделки с Uranium One как преимущественно ложные, поскольку у Клинтон в госдепартаменте не было полномочий одобрить или отклонить эту сделку.

The New York Times и The Wall Street Journal проводили свои расследования, выясняя, могли ли Клинтоны за пожертвования в свой фонд помочь корпорации «Росатом» получить доступ к 20% урановых рудников США через сделку по покупке Uranium One. Как Хиллари Клинтон, бывшая руководителем госдепартамента в 2009–2013 гг., одобряла приобретение Uranium One российской компанией, говорилось в расследовании The New York Times. По мнению газеты, фонд председателя совета директоров Uranium One Иена Телфера перечислил фонду семьи Клинтон четыре транша в сумме на $2,35 млн, причем данные о них не были опубликованы Хиллари Клинтон вопреки договоренности с Бараком Обамой. Пожертвования перечисляли и другие менеджеры Uranium One, указывала газета в 2015 г. По утверждению Трампа, брат руководителя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты незаконно получил от Uranium One $180 000.

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Недвижимость
Новости

Москва впервые обогнала Подмосковье по числу новостроек

Ведомости
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По итогам III квартала 2017 г. на первичном рынке Москвы (в старых границах) в продаже находилось 2,85 млн кв. м жилья. В то же время объем предложения на первичном рынке Московской области (в зоне до 30 км от МКАД) составил 2,77 млн кв. м, подсчитали аналитики компании «Миэль-новостройки». Впервые в истории современного рынка недвижимости объем предложения в Подмосковье стал меньше объема в старых границах Москвы.

Для сравнения: по итогам первого полугодия 2015 г. в Московской области предложение более чем в 2 раза превышало столичные объемы – 3,82 млн кв. м против 1,26 млн кв. м соответственно.

«Дело в том, что на первичном рынке Московской области наблюдается низкая девелоперская активность – некоторые проекты на время откладываются, другие пересматривают объемы выхода, разбивают комплексы на большее количество очередей. К тому же застройщики по максимуму концентрируются в ближайшей зоне от столицы, где покупательский спрос стабилен, поэтому сейчас в поясе до 5 км от МКАД реализуется 44% предложения», – комментирует генеральный директор компании «Миэль-новостройки» Наталья Шаталина.

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