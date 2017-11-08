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«Ростелеком» может продать около 3 млн «квадратов» недвижимости

Компания «Ростелеком» может выставить на продажу около 3 млн кв. м недвижимости в ближайшие три года, сообщает «РИА недвижимость» со ссылкой на вице-президента компании Дмитрия Куракина.

Появление свободных активов недвижимости «Ростелекома» Куракин объяснил «технологической модернизацией технической базы корпорации», «которая происходит в компании». «Мы ожидаем, что мы в состоянии ещё порядка 3 млн кв. м недвижимости высвободить в трехлетней перспективе», — сказал топ-менеджер. По его словам, учитывая не всегда хорошую локацию этих объектов и их высокий износ, продать данные активы можно будет за 18 000 - 20 000 руб. за кв. м, сообщает «РИА недвижимость».

Портфель недвижимости «Ростелекома», по словам Куракина, на сегодняшний день составляет 8,7 млн кв. м, из которых около 1 млн кв. м - непрофильные активы.

За последние 3 года, по словам Куракина, было продано также около 1 млн кв. м непрофильных активов.

Генеральный директор Российского аукционного дома (РАД) Андрей Степатенко в свою очередь добавил, что за последние два месяца РАД смог продать два актива «Ростелекома» — в Санкт-Петербурге и в Москве.

Ранее, по информации газеты «Коммерсантъ», также стало известно, что «Ростелеком» уже начал распродавать имущество в Свердловской области в рамках федеральной программы эффективного использования портфеля недвижимости. В частности, компания продает главный офис в Екатеринбурге, стоимость которого эксперты оценивают в 225 млн руб. Всего, по информации «Коммерсанта», «Ростелеком» намерен продать 30 объектов недвижимости на Урале.