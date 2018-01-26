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Brexit не помешал Лондону привлечь больше всего денег инвесторов в коммерческую недвижимость

Несмотря на Brexit Лондон возглавил мировой рейтинг городов, привлекших больше всего инвестиций в коммерческую недвижимость в 2017 г., говорится в исследовании JLL, представленном на всемирном экономическом форуме в Давосе.

В прошлом году инвесторы совершили в Лондоне инвестиционных сделок на сумму $33 млрд., что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. На второе место поднялся Лос-Анджелес ($23 млрд.), прежний лидер – Нью-Йорк – опустился по итогам года на 3-е место с результатом в $21 млрд.

В коммерческую недвижимость Москвы инвесторы вложили в прошлом году $3,4 млрд, что позволило российской столице сохранить позиции в топ-40 самых привлекательных для инвесторов городов мира. В 2016 г. российская столица занимала 36-е место с объемом инвестиций в $3,5 млрд.

Инвесторы активно ищут новые пути эффективного вложения средств. Как следствие, приток капитала в этот сектор по-прежнему остается на высоком уровне: совокупный объем сделок на мировом рынке недвижимости составил почти $700 млрд. Эксперты JLL отмечают, что это выше, чем в 2016 г.

JLL прогнозирует, что в 2018 г. объем инвестиционных сделок будет снижаться из-за ограниченного числа доступных для покупки активов и продолжающегося регулирования инвесторов. Снижение произойдет на 5-10%. Многие развивающиеся города, такие как Мехико, Москва, Манила, Мумбаи, будут по-прежнему проигрывать более зрелым рынкам, если не повысят уровень прозрачности в сфере инвестиций в недвижимость.