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Из списка самостроев Москвы исключены более тысячи адресов

Госинспекция по недвижимости Москвы исключила из перечня адресов самостроев 1070 земельных участков, на которых уже демонтированы строения, говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь демонтированных построек составила более 420 000 кв. м, пояснил руководитель инспекции Сергей Шогуров.

В сообщении добавляется, что список адресов самостроев постоянно обновляется - в скором времени в него будут добавлены новые объекты. «По вновь выявленным (объектам) ведется судебно-претензионная работа, поэтому вносятся изменения и корректируются адресные списки земельных участков, на которых расположены такие объекты. Актуализация постановления осуществляется регулярно», - прокомментировал Шагуров, слова которого приводятся в сообщении.

В декабре 2013 г. правительство Москвы приняло постановление №819-ПП о взаимодействии органов власти при выявлении и пресечении незаконного (нецелевого) использования земли, находящейся в городской собственности, а также госсобственность на которую не разграничена. Документ содержит списки самовольно построенных объектов и земельных участков, на которых размещены такие объекты.