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«Трансстрой» и «Мостотрест» помирились в судебном споре за 6,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску ОАО «Корпорация "Трансстрой", субподрядчика строительства дублера Курортного проспекта в Сочи в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2014 г., к генподрядчику ПАО "Мостотрест" о взыскании 6,5 млрд руб., передает "РИА Новости" со ссылкой на судебные документы.

В связи с утверждением мирового соглашения арбитраж Москвы прекратил производство по делу, возбужденное еще в июне 2015 г.

"Трансстрой" в этом иске требовал взыскать с "Мостотреста" стоимость выполненных работ, изменить условия договора с генподрядчиком, а также признать незаконным требование ответчика к Банку Москвы произвести выплату по банковской гарантии в размере более 4 млрд руб. - такова, по мнению "Мостотреста", была сумма неотработанного аванса.

Истец ранее пояснил в суде, что в ходе реализации проекта стоимость работ выросла, в частности, потребовалась более дорогая технология строительства тоннелей.

Ответчик иск не признал. По его словам, сторонами была согласована твердая цена контракта и истец не имеет права требовать большего. По мнению «Мостотреста», подрядчик должен был приостановить работы в случае выявления превышения сметных расходов.

Суд назначал по делу строительно-техническую экспертизу.

В результате по условиям мирового соглашения стороны внесли изменения в контракт, установив его стоимость в 22 млрд руб., и подписали окончательную ведомость объемов работ. Стороны согласились, что обязательства истца выполнены надлежащим образом и что ответчик не имеет каких-либо претензий по объему, срокам и качеству работ. При этом «Трансстрой» отказался от требования о взыскании с ответчика 6,5 млрд руб., а «Мостотрест» обязался вернуть банковскую гарантию банку ВТБ.