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В Европе склады оказались самым прибыльным сегментом для инвесторов в недвижимость

Индустриальная недвижимость и склады - самые востребованные сегменты у европейских инвесторов в недвижимость, говорится в сообщении консалтинговой компании СBRE.

По данным проведенного компанией опроса, 33% инвесторов Европы, Ближнего Востока и Африки отдают предпочтение индустриальной недвижимости. Как отмечается в сообщении, производственная недвижимость впервые опередила офисный сегмент, предпочтение которому отдали 26% респондентов.

«Доходность в складском и индустриальном сегменте остается самой высокой по сравнению с другими секторами рынка недвижимости, а получение стабильной прибыли поддерживается устойчивым спросом со стороны арендаторов», - говорит Джек Кокс, руководитель направления инвестиций в индустриальную и складскую недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Крупнейшими сделками в этом сегменте в прошлом году стали: продажа инвестиционным фондом Blackstone портфеля логистического оператора Logicor китайскому инвестиционному фонду China Investment Corporation за 12,2 млрд евро и приобретение логистической компанией Global Logistics Properties компании IDI Gazeley у компании Brookfield за $2,8 млрд. Покупатели, в основном, - крупные азиатские инвесторы, получили не только доступ к рынку на должном уровне, но, купив действующую платформу, они также приобрели инфраструктуру и опыт для управления активами и дальнейшего развития портфеля.

Кроме того, наблюдается резкий рост популярности у инвесторов жилой недвижимости. Предпочтение этому классу активов отдали 21% респондентов.

По данным компании, самыми привлекательными для инвесторов городами Европы являются Париж, Мадрид, Амстердам, Франкфурт и Лондон.

Несмотря на то что 2017 г. был рекордным по объему инвестиций в недвижимость Европы (291 млрд евро), инвесторы планируют в 2018 г. вкладывать в недвижимость больше, чем в 2017 г. Треть инвесторов из региона Европы, Ближнего Востока и Африки (33%) рассчитывают потратить в этом году больше, чем годом ранее.