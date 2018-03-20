Мэрия сообщила о значительном снижении числа аварийных памятников культуры в Москве

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Навальный потребовал от Верховного суда исполнить решение ЕСПЧ и освободить своего брата

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный требует от Верховного суда России исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу Ив Роше и освободить своего брата Олега Навального. Соответствующее ходатайство направила адвокат Ольга Михайлова, сообщил политик на своем сайте.

Олег Навальный был осужден на три с половиной года лишения свободы, срок его заключения истекает 30 июня 2018 г.

«17 октября было вынесено решение Европейского суда. Мы с Олегом выиграли это дело у правительства России, и суд единогласно признал российский судебный процесс «фундаментально несправедливым», а также установил, что мы были осуждены, несмотря на отсутствие события преступления. То есть ЕСПЧ фактически заявил о фабрикации уголовного дела. В соответствии с законом Верховный суд России был обязан исправить нарушения, то есть отменить приговор», - подчеркивает Навальный.

Навальный и правительство России обжаловали решение ЕСПЧ, чтобы оно было рассмотрено Большой палатой. Однако в этом было отказано. И 5 марта решение ЕСПЧ вступило в силу.

В октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение, что Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также государство обязано компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.

ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив – в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.

В российском Минюсте тогда отметили, что суд «отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями» (цитата по ТАСС).

Следствие считало, что братья Навальные мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное братьям и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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