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Москомстройинвест исключил перевод апартаментов в жилье из-за прописки

Апартаменты будут являться нежилыми объектами даже в том случае, если в них разрешат регистрацию по месту пребывания, говорится в сообщении Москомстройинвеста со ссылкой на слова руководителя комитета Константина Тимофеева.

В марте 2018 г. Минстрой опубликовал законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания. В настоящее время регистрацию по месту пребывания граждане могут оформить в санаториях, гостиницах, домах отдыха. Такая же возможность может быть предоставлена и тем, кто живет в апарт-отелях. При этом законопроект по-прежнему позиционирует апартаменты как нежилые помещения.

«Приравнять апартаменты к жилью невозможно. Потребительские качества апартаментов, например, по инсоляции, уровню шума и другим санитарно-эпидемиологическим нормам снижены. Даже если будет разрешена регистрация в апартаментах, то на их стоимости это не отразится. Люди понимают, что, покупая апартаменты, они не получают защиты своих прав в рамках закона о долевом строительстве, так как апартаменты – это не жилье», – сказал Тимофеев.

В Москомстройинвесте напомнили, что половина апартаментов возводится в бывших промзонах или размещается в бывших производственных зданиях. Около 30% апартаментов появляются на участках, предназначенных для строительства гостиниц, 20% – на площадках под возведение зданий для временного проживания людей.