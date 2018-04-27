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Мальта стала самой доступной страной Европы для получения гражданства

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В этом году Мальта стала самой привлекательной страной Европы по стоимости паспорта - минимальный порог инвестиций составляет 1,2 млн евро. Эта сумма включает в себя невозвратные платежи в Национальный фонд Мальты, а также возвратные инвестиции и затраты на покупку или аренду жилья. Такие данные приводятся в сообщении Knight Frank.

В приведенных данных Knight Frank ссылается на совместное исследование с компанией Henley&Partners за январь-февраль текущего года.

У желающих получить гражданство в Еврозоне россиян большей популярностью пользуется Кипр, несмотря на то что в среднем стоимость кипрского паспорта в два раза дороже (2,4 млн евро), чем на Мальте. Но процедура оформления гражданства на Кипре проще - она занимает полгода. Для получения паспорта клиенту не нужно жить на Кипре до или после. Кроме того, после трех лет владения недвижимостью, в которую вложился инвестор, он может продать ее, оставив в собственности жилую недвижимость стоимостью не менее 500 000 евро.

По словам Марины Шалаевой, директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Knight Frank, сейчас покупатели гражданства ЕС активно инвестируют деньги в покупку коммерческой недвижимости, чтобы не только жить в стране, но и получать в ней доход. По сравнению с программами ВНЖ вторые паспорта более популярны у россиян, поскольку дают возможность работать и учиться в Европе.

По данным опроса The Wealth Report Attitudes Survey, 34% ультра-богатых людей мира с капиталом от $50 млн уже имеют второй паспорт, а 21% считают себя постоянными эмигрантами.

Какую недвижимость инвесторы из России и стран СНГ покупали за границей

Стиль жизни
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Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и герцогини Кейт

Ведомости
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Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт определились с именем новорожденного сына. Мальчика, родившегося 23 апреля, назвали Луиc Артур Чарльз. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Мальчик получит титул Его Королевское Высочество Принц Луиc Кембриджский, следует из сообщения.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кейт родился в понедельник. Он появился на свет в 11.01 по лондонскому времени (-2 часа по Москве). Кенсингтонский дворец также раскрыл вес ребенка – 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг). Родственники уже знают о событии и очень рады этой новости, говорилось в сообщении.

Мальчик, как и предыдущие дети Уильяма и Кейт, родился в больнице Святой Марии в Лондоне. Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, уточнял Кенсингтонский дворец: «Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить сотрудников больницы за уход и лечение, которое они получили. Они также хотели бы выразить благодарность всем за теплые пожелания».

Королевская семья не раскрывала заранее пол ребенка. А имя было названо через четыре дня после его рождения. По данным BBC, британские букмекеры больше всего приняли ставок на Артур, Альберт и Филипп среди мужских имен. Незадолго до рождения мальчика Уильям пошутил на футбольном матче, что хотел бы назвать своего третьего ребенка в честь полузащитника Aston Villa Джека Грейлиша, который забил победный гол. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – передавала газета Mirror его слова. Больше никаких сообщений о предполагаемом имени не было.

В конце апреля браку Уильяма и Кейт исполняется семь лет. У них уже есть двое детей – четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта. Новорожденный мальчик стал пятым в очереди на британский престол после принца Чарльза, своего отца, брата и сестры.

У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын

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Бизнес
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Директор «В контакте» обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета

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Управляющий директор соцсети «В контакте» (принадлежит Mai.ru Group) Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета. Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети.

Руководитель «В контакте» отметил, что ранее ведомство заблокировало один из IP-адресов компании, из-за чего часть пользователей ресурса лишились доступа к нему.

«Из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который "В контакте" использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях», - пояснил Рогозов.

Он добавил, что непонимание принципов работы интернета со стороны ведомства приводит к блокировке доступа к ресурсам, которыми пользуются миллионы людей. «Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», - сетует топ-менеджер социальной сети. Рогозов подчеркнул, что передача ключей для расшифровки сообщений пользователей, чего требует Федеральная служба безопасности (ФСБ) от Telegram, «невозможна по определению».

После того как 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, Роскомнадзор начал блокировать в том числе IP-адреса некоторых российских и зарубежных компаний. Под удар попали адреса компаний, которые мессенджер Павла Дурова мог использовать для обхода блокировки. 27 апреля «Коммерсантъ» написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников» и других ресурсов. Позже эти адреса были исключены из списка.

Ведомство объяснило их попадание туда «технологическими особенностями работы системы». «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркивали в Роскомнадзоре. «Яндекс», в свою очередь, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram «опасными» для всего рунета и потребовал объяснений инциденту с внесением IP-адресов компании в реестр.

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Бизнес
Новости

Бывший гендиректор «Почты России» возглавил «Еврохим»

Ведомости
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Бывший руководитель «Почты России» Дмитрий Страшнов с 1 июля займет пост генерального директора Eurochem Group AG («Еврохим»). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Он сменит на этом посту Дмитрия Стрежнева, недавно объявившего о планах сложить с себя полномочия после 15 лет руководства группой. Стрежнев сохранит за собой место в составе совета директоров компании.

Страшнов в ноябре 2017 г. работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 гг. был гендиректором «Почты России».

Eurochem Group AG - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Офис компании находится в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. В штате компании работают более 25 тыс. человек.

Бизнес
Новости

«Яндекс» назвал попытки заблокировать Telegram опасными для всего рунета

Ведомости
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«Яндекс», чьи IP-адреса попали в реестр блокировок, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России «опасными». Об этом заявил директор по связям с общественностью Очир Манджиков. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, такие меры наносят вред всему рунету. «Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали», - рассказал представитель компании.

Он уточнил, что технические сотрудники компании работали всю ночь и отслеживали ситуацию с сервисами «Яндекса», поддерживая их работу. «Мы ждем разъяснений РКН», - подчеркнул Манджиков.

«Коммерсантъ» 27 апреля написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter и других ресурсов. Позже эти адреса из реестра исключили. Ведомство объяснило их включение в список «технологическими особенностями работы системы». В Роскомнадзоре подчеркивали, что цели блокировать эти ресурсы у ведомства не было.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Бизнес
Новости

Компании Дерипаски передали правительству список возможных мер поддержки

Ведомости
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Минэнерго получило от попавших под санкции En+ Group и UC Rusal Олега Дерипаски предложения по мерам поддержки, которые могут быть оказаны компаниям. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

«Меры поддержки они прислали. Их достаточное количество, мы с ними работаем», – сказал он (цитата по ТАСС), не уточнив подробностей.

Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на два источника, что UC Rusal в качестве меры поддержки может быть освобождена от выплат по договорам предоставления мощности. Кравченко не стал комментировать, рассматривается ли в Минэнерго такое предложение, вместе с тем отметив, что считает его труднореализуемым.

В отношении энергетической компании En+, производителя алюминия UC Rusal и других компаний Дерипаски 6 апреля минфин США ввел блокирующие санкции.

Правительство России пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник также допускал возможность выкупа государством доли в UC Rusal. «Такое не исключается, но предметных обсуждений на этот счет не было», – говорил Мантуров.

Государство создаст специальный орган при правительстве для противодействия американским санкциям. Сами компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд руб., рассказывал министр финансов Антон Силуанов: давать денег государство не планирует, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Через некоторое время после объявления санкций минфин США опубликовал пояснение, в котором сообщил о возможности снять ограничения с UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля в компании. По данным источников Bloomberg, миллиардер не пойдет на такой шаг.

Кто подпал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Связанная с Мордашовым «Нетология» запустила очные курсы для бизнеса

Ведомости
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Образовательный университет «Нетология», среди совладельцев которого «Севергрупп» Алексея Мордашова, запустила программу очного обучения для корпоративного сегмента и планирует получать в этом направлении рынка «сотни миллионов рублей» дохода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

По данным газеты, среди клиентов компании – ВТБ, который закупил набор видеокурсов по навыкам управления и личной эффективности, Delonghi, заинтересовавшаяся обучением маркетологов по инструментам интернет-продвижения, а также корпоративный университет РЖД. Компанию интересует инфографика и визуализация данных.

Сумма заключенных с корпоративным бизнесом контрактов составляет 10 млн руб. Гендиректор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов в беседе с газетой отметил, что в первый год компания прогнозирует выручку в несколько миллионов рублей, а с 2019 г. — «сотни миллионов».

Сейчас компания готовит корпоративные программы обучения по digital-маркетингу, управлению продуктом, инфографике, data science и другим предметам.

В «Нетологии-групп» отметили, что в корпоративный сегмент образования сейчас больше всего стремятся онлайн-платформы. Катализатором, по словам представителя группы, стал кризис, который начался в 2014 г. и отразился на рынке образовательных услуг.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Минстрой сообщил о значительном снижении жалоб от граждан жилищным инспекторам

Интерфакс
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Число обращений в органы Госжилнадзора в России уменьшилось на 50% за год, заявил заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис на Всероссийском совещании с руководителями органов государственного жилищного надзора.

«У нас на 50% уменьшилось количество обращений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал он, уточнив, что речь идет о показателях 2017 г.

В 2017 г. ГЖИ было рассмотрено 1,65 млн обращений от жителей. Из них половина связана с нормами законодательства.

«У нас много субъектов, которые добиваются результата. 80% всех проверочных мероприятий региональных Госжилинспекций устраняются», — добавил замминистра.

Политика
Новости

Суд отказал жителю Свердловской области в иске к Ройзману

Ведомости
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить иск жителя Свердловской области к мэру города Евгению Ройзману на 650 000 руб., сообщили «Интерфакс-Урал» в суде.

«Суд встал на мою сторону и отклонил иск наркоторговца! Мое уважение суду. Благодарю всех добрых людей за поддержку. Сила в правде», – написал Ройзман на своей странице в Twitter.

Истец заявлял, что на страницах своего блога Ройзман опубликовал его личные данные, а также оскорбительные комментарии и недостоверную информацию. Он просил удалить публикацию, дать опровержение и компенсировать моральный вред в размере 650 000 руб.

Ройзман утверждал, что заявление на него написал наркоторговец, который был осужден в 2011 г., а через некоторое время вышел по УДО.

Ройзман в 1999 г. основал фонд «Город без наркотиков» для борьбы с наркоторговлей. В 2013 г. он вышел из состава учредителей фонда в связи с избранием мэром Екатеринбурга.

Политика
Новости

Роскомнадзор объяснил блокировку «В контакте», «Яндекса» и Facebook

Ведомости
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Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей. В сообщении на странице ведомства в Facebook говорится, что специально эти ресурсы регулятор не блокировал.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», - отмечается в сообщении. Ведомство поясняет, что кратковременное попадание в реестр IP-адресов социальных сетей обусловлено «технологическими особенностями работы системы».

«Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов. Позже эти адреса из реестра исключили.

Суд 13 апреля постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России. Судья отмечала, что причиной стало неисполнение требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки переписки пользователей.

После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 18 VPN и прокси-сервисов. Они, по данным ведомства, предоставляли доступ к мессенджеру в России. В реестр также попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Недвижимость
Новости

Совладелец «Зимней вишни» передаст здание городу и оплатит снос

Ведомости
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Основной собственник сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» передаст здание властям Кемерова и оплатит его снос, сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

«Собственников у здания около 40, но основной – "Кемеровский кондитерский комбинат" – уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», – сказал Середюк (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас решаются юридические вопросы с остальными владельцами площадей, в том числе со Сбербанком, отметил Середюк: «Некоторые собственники также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету».

«Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам», – сказал мэр.

Ранее группа собственников помещений «Зимней вишни» попросили кемеровские власти не сносить уцелевшую после пожара часть строения – бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для ТРЦ. Предприниматели отмечали, что брали кредиты, продавали другой бизнес и вкладывали накопленные за десятки лет сбережения для развития бизнеса в «Зимней вишне».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Технологии
Новости

Собянин подвел первые итоги работы системы распознавания лиц в метро

Ведомости
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За последние два месяца с помощью системы распознавания лиц в московском метро были задержаны девять находящихся в розыске человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин также опроверг информацию о том, что система стоила городу несколько миллиардов рублей. «Сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб.», – отметил мэр.

Собянин также подчеркнул, что система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки.

Московский метрополитен запустил систему распознавания лиц в пилотном режиме в марте. Особое внимание было уделено станциям, расположенным рядом с местами проведения матчей предстоящего футбольного первенства, рассказывали газете «Коммерсантъ» в пресс-службе метрополитена. По данным газеты, стоимость установленного сейчас оборудования для распознавания лиц составила около 30 млн руб.

Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Информация с камер поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. 

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

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