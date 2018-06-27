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Половина массовых новостроек в Москве продается на завершающей стадии строительства

В мае 2018 г. 53% квартир массового сегмента первичного рынка жилья Москвы были представлены в домах, находящихся на завершающих стадиях строительных работ или уже получивших разрешение на ввод в эксплуатацию, подсчитали эксперты компании «Метриум». При этом за год их доля в структуре предложения выросла на треть - год назад в большинстве ЖК еще происходил монтаж этажей.

На стадии монтажа этажей по итогам мая в Москве находилось 32% новостроек в продаже, а на начальном этапе (котлован) – 15%. Эксперты «Метриум» отмечают, что за прошедшие два года структура предложения первичного жилья в Москве в корне изменилась: стадия строительной готовности жилья резко выросла. Так, в мае 2017 г. на завершающих стадиях экспонировалось 40% массовых квартир, а на начальных – 60%. В том же месяце 2016 г. на финальные этапы строительства приходилось 31% предложения квартир, а на стартовые – 69%.

Рост готовности новостроек провоцирует рост их стоимости. По данным аналитиков «Метриум», в мае 2018 г. средняя стоимость «квадрата» в массовых новостройках Москвы составила 151 700 руб. за кв. м, что на 2% больше, чем в мае 2017 г. (148 700 руб). В сравнении с 2016 г., когда превалировали новостройки на начальных этапах строительства, средняя цена за «квадрат» возросла на 7,4% (со 141 200 руб.).

«Рост средней стоимости предложения массовых новостроек связан также с сокращением количества представленных в продаже квартир, – говорит Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. – Если в середине 2017 г. в новостройках комфорт- и эконом-класса в Москве реализовывались 20 000-21 000 квартир, то сейчас их число снизилось до 16 300 квартир. За год объем предложения уменьшился на 21%».

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