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РБК сообщил о смене партнеров Дерипаски по девелоперскому бизнесу

Владельцем 9% ООО «Главстрой-инвест», входящего в строительное подразделение «Базового элемента» Олега Дерипаски, стал Юрий Чечихин. Структура Дерипаски владеет 90,9% в проекте, пишет РБК со ссылкой на изменение в данных ЕГРЮЛ от 4 июля. Бенефициарами 0,1% фирмы указаны два физлица.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный называл Юрия Чечихина мужем Жанны Золотовой – дочери директора Росгвардии Виктора Золотова. Ранее Чечихин вместе с сыном Золотова Романом продюсировал несколько фильмов, в том числе сериал «Воротилы» и картину «Обстоятельства». Как отмечает РБК, ИНН нового совладельца «Главстрой-инвеста» совпадает с ИНН владельца продюсерских компаний, включая ООО «Фестивали и кино», принадлежавшего на паритетных началах Чечихину и Золотову. С 2009 по 2011 г. Чечихин был гендиректором газеты «Известия».

«Главстрой-инвесту» принадлежит 100% компании «Главстрой-СПб», которая ведет строительство двух жилых комплексов в Петербурге и одного в Московской области. По данным единой информационной системы жилищного строительства, компания получила разрешения на строительство 521 000 кв. м жилой недвижимости.

В совет директоров «Главстрой-СПб» Чечихин входил еще в ноябре 2017 г. В отчете о выпуске облигаций компании он был указан как заместитель гендиректора центра энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС».

До начала 2018 г. совладельцами «Главстрой-СПб» были давние партнеры Дерипаски по девелоперскому бизнесу – совладельцы «Русской аквакультуры» Максим Воробьев и Михаил Кенин. Они еще в 2009 г. приобрели 25% «Главстрой-СПб», но теперь отношения к ней не имеют, заверил издание близкий к руководству компании источник. Сейчас Воробьев и Кенин ведут девелоперский бизнес под брендом «Самолет».