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Компания Вексельберга достроит жилые дома на севере Москвы

ГК «Кортрос» может получить 65% в проекте строительства жилых домов для дольщиков «СУ-155 » на улице Бочкова, 11а, у станции метро «Алексеевская». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы. В сообщении, на которое ссылается издание, говорится, что ООО «Элиткомплекс» получило предварительное согласие на приобретение 65% в уставном капитале ООО «Промсоюз».

«Промсоюз», аффилированный с Capital Group Павла Те, владеет участком на улице Бочкова. Головная компания «Элиткомплекса» — RSG International, которая, в свою очередь, контролируется «Кортросом», указано в «СПАРК-Интерфаксе». Владелец RSG International — Виктор Вексельберг. В пресс-службе «Кортроса» вчера не отвечали на звонки «Ъ». В Capital Group от комментариев отказались.

Ранее основным застройщиком площадки для дольщиков «СУ-155» на севере Москвы должна была стать компания Capital Group Павла Те. Но компания решила переключиться на застройку крупных участков домами в рамках программы реновации и сократила свою долю в проекте на ул. Бочкова до 35%.

О партнерстве «Кортроса» и Capital Group в рамках строительства на улице Бочкова стало известно осенью прошлого года, но условия сотрудничества, в том числе распределение долей, стороны не разглашали. Общий объем инвестиций в проект составит около 33 млрд руб., говорил ранее президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий, пишет «Коммерсантъ». Проект ГК «СУ-155» изначально предполагал строительство на территории бывшего Калибровского завода на ул. Бочкова около 200 000 кв. м недвижимости.