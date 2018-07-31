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Смольный потребовал 2,9 млрд рублей с подрядчика петербургского стадиона

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре иска о взыскании с компании «Метрострой», подрядчика достройки стадиона на Крестовском острове, в общей сложности 2,87 млрд руб., следует из картотеки петербургского арбитражного суда.

Иски связаны с несвоевременной сдачей «Метростроем» госконтракта на завершение строительства стадиона «Санкт-Петербург», пояснили «РИА Новости» в комитете. Сумма исков складывается из размера непогашенных авансов по четырем заключенным контрактам и процентов.

«Метрострой» был выбран новым подрядчиком завершения строительства стадиона после того, как в июле 2016 г. администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Трансстроем» из-за нарушения сроков работ. Последнему выставили требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб.

Общая стоимость контрактов с «Метростроем» на завершение стройки и комплексное благоустройство территории вокруг стадиона составила 7,8 млрд руб.

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