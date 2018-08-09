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Продажи апартаментов в «Москва-сити» за год выросли почти на 40%

За год (с августа 2017 по август 2018 г.) число сделок с апартаментами в «Москва-сити» выросло на 37%, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Всего за данный период было заключено 435 сделок общей площадью свыше 34 000 кв. м. Наиболее активно покупатели приобретали лоты в башнях Neva Towers и «ОКО» – их суммарная доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, высокий спрос на апартаменты в «ОКО» и Neva Towers объясняется их оптимальными для покупателей площадями, планировочными решениями и наличием отделки. В случае с «ОКО» – это финишная отделка, включая встроенную кухню.

Несмотря на то что в целом продажи в «Москва-сити» выросли, средний бюджет сделки снизился на треть и составил 33 млн руб. По такой стоимости продаются самые бюджетные варианты апартаментов на первичном рынке в «Москва-сити». На лоты стоимостью до 30 млн руб. приходится 20% в структуре предложения. Еще 29% предложения занимают лоты стоимостью от 30 до 50 млн руб. Для сравнения – в августе 2017 г. доля таких лотов достигала значения 40%, 21% – предложения от 70 до 100 млн руб.

В целом, средняя стоимость одного апартамента в «Москва-сити» составляет 60,2 млн руб.

Больше всего сделок (87%) пришлось на лоты площадью до 100 кв. м. Средняя площадь сделки – 78 кв. м. Этот показатель за год снизился на 20%.

На начало августа 2018 г. в небоскребах «Москва-сити» на продажу было выставлено 935 апартаментов (110 800 кв. м), что на 38% выше аналогичного показателя 2017 г. Такой прирост связан со стартом продаж апартаментов в новой башне проекта Neva Towers весной 2018 г.