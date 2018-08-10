Росреестр сообщил о рекордном росте спроса на столичное жилье в этом году

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Памфилова призвала «не плодить» схожие вопросы для пенсионных референдумов

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании в пятницу обратилась к инициаторам референдумов по повышению пенсионного возраста с просьбой «не плодить дальше одинаковые по сути вопросы», передает корреспондент «Ведомостей». Чем больше создается инициативных групп, тем меньше вероятность, что кто-то дойдет до референдума, напомнила Памфилова.

По ее словам, в 15 региональных избиркомов поступило 20 ходатайств от инициативных подгрупп о проведении референдума. Памфилова выразила надежду на то, что ЦИК в пятницу в последний раз рассматривает вопрос о пенсионном референдуме, и призвала не допустить девальвации самой идеи.

На заседании в пятницу ЦИК планирует одобрить две заявки на референдум. Региональная подгруппа из Вологодской области предлагает вынести на всенародное голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

Подгруппа из Нижегородской области предлагает такой вопрос: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижению которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

До этого, 8 августа, ЦИК одобрил вопросы для референдума сразу трех инициативных групп - из Москвы, Подмосковья и Алтайского края. Все они предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.

Инициативная группа из Москвы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, предлагает такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

В Подмосковье одним из инициаторов проведения референдума стал Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями. Эта группа хочет вынести вопрос «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Инициативная группа из Алтайского края предлагает вопрос, который с помощью ЦИК подготовила КПРФ (первую формулировку коммунистов Центризбирком признал не соответствующей законодательству): «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

Инициативные группы, вопросы от которых одобрил ЦИК, еще должны получить регистрацию в региональном избиркоме и за два месяца провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек как минимум в 43 российских регионах. После этого они могут подать в Центризбирком документы на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации группа за 45 дней должна собрать не менее 2 млн подписей только в тех регионах, где зарегистрированы подгруппы. На один регион может приходиться не более 50 000 подписей.