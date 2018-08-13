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Подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» потребовали с властей 4,8 млрд рублей

Два бывших подрядчика строительства стадиона «Санкт-Петербург» подали иски о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд руб., следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

АО «Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" просит взыскать 2,15 млрд руб., ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" требует 2,64 млрд руб. По данным источника "Интерфакса" в отрасли, компании пытаются взыскать с города некомпенсированные затраты на строительство стадиона. В комитете по строительству Петербурга отказались от комментариев до ознакомпления с исками.

Ранее арбитраж признал законным односторонний разрыв комитетом контракта от 2013 г. с «Инжтрансстроем СПб» («дочка» «Инжтрансстроя», генподрядчик проекта) на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 млрд руб. По данным властей, компания неоднократно срывала график строительства и нарушала правила безопасности, а также не устраняла замечания заказчика по качеству работ и нецелевым образом расходовала бюджетные деньги. В свою очередь, «Инжтрансстрой СПб» заявлял, что проблемы со строительством объекта стали «следствием политики и действий комитета по строительству и, в частности, куратора строительства вице-губернатора Петербурга Игоря Албина».

Позднее комитет заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона на 5,4 млрд руб. и благоустройство территории на 2,4 млрд руб. В итоге общая сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове достигла 42 млрд руб.

"Трансстрою" петербургские власти выставили требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб. Затем они подали иски и к "Метрострою" – на 2,87 млрд руб. Последние связаны с несвоевременным выполнением госконтрактов.

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