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Минстрой сделает исключения в правилах долевого строительства для Крыма

Минстрой подготовит изменения в правила долевого строительства для застройщиков Крыма, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании президентского Совета по правам человека по теме «Повышение доступности жилья для россиян».

«Организации, которые находятся в Крыму, они вроде бы хорошие, добротные, но по ряду тех позиций, которые мы прописали в законе, они не подходят под финансовые ограничения», – объяснил Якушев (цитаты по ТАСС). По его словам, соответствующие изменения будут внесены в законодательство или через подзаконный акт.

Якушев отметил, что в Крыму представлены лишь два из 54 банков, которые имеют право открывать специализированные счета для застройщиков в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу с 1 июля 2018 г.

Согласно новому закону, с июля 2019 г. застройщики лишаются права привлекать напрямую средства дольщиков. С этой даты деньги покупателей недвижимости на этапе строительства будут зачисляться на эскроу-счета в специализированном банке и застройщик сможет получить их только после сдачи объекта. Привлекать средства граждан получили право более 50 банков с высоким кредитным рейтингом.

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