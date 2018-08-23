«Центральный телеграф» выставил на продажу здание около Кремля за 2 млрд рублей

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Песков не стал комментировать сообщения о планах Путина смягчить пенсионную реформу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что 28 августа Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

В начале августа источники «Ведомостей» рассказывали о том, что Путин в ближайшее время активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. По их словам, до второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме можно ожидать несколько высказываний президента по этой теме на разных площадках. Один из собеседников отмечал, что Путин выступит до выборов 9 сентября, при этом выступления могут быть приурочены к Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске (с 27 по 30 августа). Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия, объяснял собеседник «Ведомостей».

О том, что Путин во время поездки в Новосибирскую и Омскую область 28 августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщил со ссылкой на источники «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным). Смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян, пояснил один из собеседников. «Проект» уточняет, что точно никто пока не знает, о чем именно может сказать Путин, но есть несколько вариантов. Среди них – снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, увеличение переходного периода, сохранение возраста получения льгот.

Впервые повышение пенсионного возраста Путин комментировал также в поездке - в Калининград. Тогда он сказал, что предложенная реформа ему не нравится. Путин подчеркивал, что окончательного решения пока нет и параметры реформы будут определены после дискуссии.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст в России. Предполагается, что это будет происходить поэтапно. В итоге пенсионный возраст достигнет для мужчин 65 лет к 2028 г., а для женщин – 63 года к 2034 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении в июле.

На президентских выборах, прошедших в марте, Путин получил рекордный результат. Однако после объявления о пенсионной реформе популярность президента начала снижаться. За неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%, подсчитал ФОМ.

Что чиновники думают о пенсионной реформе