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Недвижимость
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ГК «Самолет» существенно нарастил рентабельность бизнеса

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Чистая прибыль группы компаний «Самолет» в первом полугодии 2018 г. составила 0,9 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 0,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании составила 17,3 млрд руб., что в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2017 г. «Резкий рост выручки в отчетном периоде отчасти был связан с неравномерным вводом в эксплуатацию площадей в течение 2017 г.», - пояснил генеральный директор компании Игорь Евтушевский.

Кроме того, компания показала трехкратный рост валовой прибыли - этот показатель достиг 4,1 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,7% по сравнению с 20,3% за аналогичный период годом ранее и 15,5% по итогам 2017 г.

Скорректированная EBITDA достигла 2,7 млрд руб. При этом рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась с 1,8% (первое полугодие 2017 г.) до 15,6% за отчетный период.

На фоне расширения бизнеса и улучшения показателей рентабельности чистый долг группы вырос почти втрое. На 30 июня 2018 г. долг составил 2,9 млрд руб. по сравнению с 1 млрд руб. по итогам 2017 г. Рост долга компания объяснила стартом новых проектов. Так, в мае компания объявила о решении инвестировать в строительство многофункционального комплекса в районе Даниловской мануфактуры, до этого было подписано соглашение с партнером о совместном освоении территории Некрасовки в Москве.

В первом полугодии 2018 г. в эксплуатацию было введено 92 000 кв. м недвижимости. Компания продала 203 000 кв. м (плюс 38%), а поступления от продажи недвижимости составили 16,1 млрд руб. (плюс 34%).

Бизнес
Новости

«Победа» снизила чистую прибыль за полугодие на 56%

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Бюджетный авиаперевозчик «Победа» снизил чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2018 г. на 56%, следует из презентации группы компаний «Аэрофлот», в которую входит лоукостер.

За полгода компания снизила чистую прибыль с 400 млн руб. до 175 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 83,8% – с 408 млн руб. до 66 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 66,1% – с 8,268 млрд руб. до 13,736 млрд руб. 

Пассажиропоток лоукостера за первое полугодие составил 3,2 млн человек.

«Победа» – единственный российский лоукостер. Компания осуществляет рейсы в российские города и по ряду зарубежных направлений.

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Технологии
Новости

Цена акций «Мегафона» упала на 16% после выхода гендиректора из капитала компании

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Акции «Мегафона» после начала торгов на Московской бирже - по состоянию на 10:42 - потеряли 15,88%. Они подешевели на 107 руб. до 567 руб.

Накануне, 29 августа, компания сообщила, что председатель правления и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции. Солдатенков продал 255 500 GDR, или 0,0412% в уставном капитале «Мегафона», а Вермишян — 6000 обыкновенных акций, или 0,00097% в уставном капитале.

В этот же день международное рейтинговое агентство Standard & Poors снизило рейтинг «Мегафона» с BBB- до BB+ со стабильным прогнозом.

В середине августа Солдатенков сообщил, что в начале следующего года у него заканчивается контракт с «Мегафоном». «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», - подчеркнул он.

О возможном уходе Солдатенкова с поста гендиректора сообщали источники «Ведомостей» еще в сентябре 2017 г. Знакомый акционеров говорил, что Солдатенкова пригласили, чтобы исправить ситуацию с финансовыми результатами после ухода Ивана Таврина, который был гендиректором с 2012 по 2016 г., но стало очевидно, что Солдатенков с задачей не справляется.

Собеседники «Ведомостей» также называли Вермишяна одним из наиболее вероятных преемников Солдатенкова. Другим наиболее вероятным преемником называли коммерческого директора оператора Влада Вольфсона. 

Политика
Новости

Президент Узбекистана наградил орденами Усманова и Алекперова

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденами бизнесмена Алишера Усманова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом со ссылкой на два соответствующих указа Мирзиеева сообщает государственное агентство Узбекистана Uza.

Усманов награжден орденом «Эл юрт хурмати» («всенародного признания и уважения»). Он получил его за «огромный вклад» в развитие связей между Узбекистаном и Россией, «крупные инвестиционные проекты», создание «уникальных духовно-просветительских комплексов» и «содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики».

Алекперов получил орден «Дустлик» («дружба»). Он награжден, в частности, за «большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана».

Алишер Усманов родился в Узбекистане, однако позже переехал в Россию. В декабре 2017 г. он рассказал о своем сотрудничестве с властями Узбекистана, отметив, что его «роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты». Он рассказал, что работает с узбекским правительством над проектами по реставрации исторических памятников в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Кроме того, сообщил он, холдинг USM (Усманову принадлежит 48%) сотрудничает с металлургическими предприятиями в Узбекистане. Деталей он не назвал.

В сентябре прошлого года Мирзиеев использовал частный самолет Усманова. Бизнесмен подчеркивал, что готов был предоставить самолет бесплатно, но Узбекистан настоял на оплате. 23 августа этого года стало известно, что Усманов вложил $100 млн в ташкентский футбольный клуб «Пахтакор».

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние издание оценило в $12,5 млрд. Алекперов занял в списке четвертое место, его состояние журнал оценил в $16,4 млрд.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Новости

Минтранс выступил против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на права

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Минтранс и Минобрнауки выступили против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на водительские права, которая предусматривает, в частности, объединение «площадки» и «города», сообщает «Коммерсантъ».

Минтранс не поддерживает инициативу ГИБДД, сказал начальник управления Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) Минтранса России Николай Виблый: письмо об этом направил в МВД первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

У Минтранса вызывает опасения, как во время экзамена можно будет проверить навыки будущего водителя грузовика, в частности умение трогаться на подъеме, парковку автомобиля параллельно тротуару, а также сцепление и расцепление прицепа с тягачом. Также ведомство обеспокоено новой опцией отмены итогов экзамена постфактум — с последующим аннулированием прав, — если будут обнаружены нарушения процедуры тестирования. Водители понесут «дополнительные издержки» из-за ошибок, совершенных экзаменаторами, указали в министерстве.

Идею разрешить принимать экзамены на автомагистралях Минтранс поддержал.

Минобрнауки, по данным «Коммерсанта», указало на то, что в ПДД вводится новый термин: «обучающий вождению» – это педагог, «соответствующий профстандартам и квалификационным требованиям». Если объединенный экзамен сдается на автомобиле автошколы, обучающий вождению находится в салоне машины. Это противоречит профстандарту педагога профессионального обучения (по приказу Минтруда 2015 г.). Официально министерство свою позицию не подтвердило.

В апреле этого года начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. В начале августа на сайте нормативных актов был опубликован соответствующий проект постановления.

Как указывает «Коммерсантъ», в профессиональном сообществе единого мнения о реформе нет. Гильдия автошкол, Московский региональный союз автошкол, Ассоциация автошкол Москвы поддержали ее. Против выступили Межрегиональная ассоциация автошкол, ДОСААФ, Федерация автошкол Татарстана и другие организации.

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Политика
Новости

Осужденный по делу об экстремизме журналист Соколов освободился из колонии

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Журналист Александр Соколов, которого суд в августе 2017 г. признал виновным в экстремизме, освободился из колонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, его освободили 28 августа. Ему еще предстоит отбывать ограничение свободы, отметил он.

Как рассказал Соколов «Медиазоне», его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. Он провел в изоляторе больше двух лет, а суд назначил ему 3,5 г. колонии.

Журналиста РБК Александра Соколова арестовали в июле 2015 г. 10 августа 2017 г. Тверской суд Москвы признал его виновным. Он отбывал наказание в ИК-1 в Чувашии. Другие фигуранты дела также были признаны виновными: бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин получил 4 года условно, а Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш — по 4 года колонии.

По версии следствия, все четверо были участниками организации «Армия воли народа», и когда в 2010 г. движение признали экстремистским, его переименовали в «Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Следователи утверждали, что фигуранты дела ставили целью расшатать политическую ситуацию в стране и сменить власть незаконным путем с 2011 г.

Защита настаивала, что «Армия воли народа» и ИГПР ЗОВ — это разные организации.

Технологии
Новости

Apple купил разработчика «голографических» линз

Ведомости
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Компания Apple купила американский стартап Akonia Holographics, занимающийся разработкой «умного голографического стекла», сообщает Financial Times.

Эта сделка, как и несколько других, указывает на то, что гарнитура дополненной реальности «до сих пор находится в разработке как потенциальный преемник iPhone», отмечает газета. У Apple уже два года есть «секретная команда», которая работает над «умным стеклом», сказали FT знакомые с ситуацией источники.

Apple подтвердила покупку Akonia, однако отказалась от дальнейших комментариев. «Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», - отметила компания.

Akonia базируется в американском штате Колорадо. Ее основатели в 1990-х работали в Bell Labs, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Они вложили «десятки миллионов долларов» в исследования и разработку и в 2012 г. основали стартап.

На сайте Akonia характеризует себя как «мировой лидер в области систем и материалов для голографии». У него есть более 200 патентов, в том числе патент на легкие и дешевые линзы, которые могут быть частью очков дополненной реальности. В 2016 г. гендиректор стартапа Кен Андерсон заявил, что компания верит, что «может решить проблему окуляра, который располагается прямо напротив глазного яблока».

Что умеют новые поколения смарт-часов

Бизнес
Новости

Forbes назвал самых влиятельных россиян

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Российский Forbes представил первый рейтинг самых влиятельных россиян. Всего в список попали 100 человек. На первом месте «автоматически» оказался президент России Владимир Путин - «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу.

В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» - Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Бизнес в топ-10 также представляют гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е). Из региональных чиновников самым влиятельным назван мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В рейтинге он стоит выше первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е), председателя СКР Александра Бастрыкина (19-е), генпрокурора Юрия Чайки (22-е) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е). Самым влиятельным из кремлевских чиновников оказался спецпредставитель президента Сергей Иванов (37-е). Руководитель администрации Антон Вайно занял 47-е место. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 70-е место.

Издание отмечает, что в лонг-лист – примерно 1500 человек – были включены все участники списка 200 самых богатых бизнесменов, директора примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководители силовых структур, высшие чиновники, спикеры обеих палат парламента, их заместители, руководители фракций и комитетов, а также представители региональных властей. Этот список был разбит на группы, которые оценивались по количеству сотрудников, размеру выручки, по возможности влиять на жизнь людей, по близости к президенту или партии власти. Дополнительные баллы предпринимателям присуждались за приглашение на ежегодные встречи с президентом, чиновникам – за членство в «Единой России». Также дополнительные очки присваивались собственникам бизнеса за участие в оперативном управлении, а топ-менеджерам – за то, что они входят в списки Forbes.

Год назад издание публиковало список самых влиятельных россиян столетия. Его возглавил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей. На втором месте оказался Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов. Третью строчку занял президент Владимир Путин (43,6%).

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Бизнес
Новости

Бывший функционер FIFA приговорен к 9 годам тюрьмы

Ведомости
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Экс-президент Южноамериканской федерации футбола (Conmebol), бывший вице-президент и член исполкома FIFA парагваец Хуан Анхель Напут приговорен судом в Бруклине к девяти годам лишения свободы. Как пишет Bloomberg, жюри присяжных признало его виновным в получении взятки в $3,4 млн и вымогательстве почти $25 млн. Прокуратура требовала осудить его на 20 лет.

Напут представлял себя сторонником антикоррупционных реформ в федерации, но сам «пришел в спорт, чтобы зарабатывать», заявила прокурор Кристин Мейс. Таких же подчиненных он привел в FIFA и Conmebol – «чтобы взятка была обычной практикой». Обвинение настаивает, что он начал брать взятки и подарки с того момента, как пришел в федерацию в 2010 г. В пример приводятся его отпуск на море за $40 000 и билет на концерт Пола Маккартни за $10 000.

В процессе участвовали около 30 свидетелей. В частности, руководитель спортивно-маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурзако заявил, что он заплатил более $160 млн как минимум 30 футбольным боссам за права на трансляцию турниров в Южной Америке и в матчах чемпионата мира в 2026 и 2030 гг. По его словам, Напут был одним из шести должностных лиц, принявших компенсации.

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Политика
Новости

Минобороны отчиталось о новом пуске модернизированной противоракеты

Ведомости
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Военно-космические силы (ВКС) выполнили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - приводятся в сообщении слова замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрея Приходько.

Система ПРО предназначена для защиты Москвы и центрального промышленного района от баллистических ракет.

Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале и июле 2018 г. После начала серийного производства этого типа вооружения оно заменит аналоги образца 1995 г.

Новое оружие, которое показал Путин

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Экономика
Новости

Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года‍

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В первой половине 2018 г. Россия инвестировала в Украину больше, чем другие страны, – $436 млн, свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины. Это 34,6% от всех $1,26 млрд иностранных вложений в Украину.

На втором месте по размеру инвестиций в украинскую экономику находится Кипр ($219 млн), далее следуют Нидерланды ($208 млн), Австрия ($59 млн), Польша ($54 млн), Франция ($47 млн) и Великобритания ($43,4 млн).

Большая часть этих средств ($750 млн, или 60%) направлена в финансовую и страховую деятельность, около 10% – в торговлю, 8,2% – в промышленность, 8% – в сферу информации и телекоммуникаций.

Чистый приток средств на Украину в первом полугодии 2018 г. сократился на 31% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $922 млн.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие

Политика
Новости

Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в политической избирательности

Ведомости
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Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил соцсети в предвзятом отношении к своей партии. «Я думаю, что Google, Facebook и Twitter ... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», – приводит Reuters его заявление в Белом доме. Трамп уверен, что они «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть этой страны». «Это неправильно. Это нечестно. Это может быть незаконно, но мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости», – добавил он.

Параллельно Трамп опубликовал на своей странице в Twitter обвинения в адрес Google. Суть претензий заключается в том, что заявления экс-президента США Барака Обамы компания публиковала на своей домашней странице, а с приходом Трампа отказалась от этой практики. В Google напомнили о трансляции обращения Трампа к нации 30 января.

В еще одном сообщении президент США обратил внимание на то, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» являются ссылками на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», – пообещал Трамп.

Американский президент нередко критикует СМИ за нелицеприятные отзывы о его работе. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

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Политика
Новости

СМИ узнали о возможном переназначении Бастрыкина

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, отметивший 27 августа свое 65-летие, может продолжить работу и после достижения предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. В ближайшее время председатель СКР, ушедший в отпуск примерно месяц назад, вернется на работу. На сентябрь у него запланированы два личных приема для граждан, встреча с журналистами, а также инспекция региональных подразделений СКР.

По закону «О следственном комитете» (ст.30) руководитель ведомства имеет право заключать срочные договоры с пожилыми сотрудниками, которые получают возможность доработать до 70 лет. Предельный возраст для председателя СКР в законе не прописан. В ст. 13 говорится лишь о том, что он назначается и освобождается от должности указом президента. Из-за особого статуса СКР Бастрыкин не попадает и под действие закона о повышении пенсионного возраста для госслужащих с возможностью его продления до 70 лет. Продление трудового договора председателя СКР возможно по согласованию с президентом. Указ для этого не требуется, достаточно президентской визы на подготовленных кадровиками бумагах.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о сроках полномочий Бастрыкина, заявив, что это нужно узнавать дополнительно.

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