Новости
Недвижимость
Новости

Больше всего элитных особняков в прошлом году было куплено на Новорижском шоссе

Ведомости
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По итогам 2018 г. лидирующую позицию по числу сделок с элитным загородным жильем на первичном рынке заняло Новорижское шоссе, на долю которого пришлось 60% всех сделок, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Всего в прошлом году на первичном рынке загородного жилья было продано 260 лотов (против 318 лотов в 2017 г.).

Эксперты Knight Frank отмечают, что в 2018 г. интерес у покупателей вырос к Рублево-Успенскому шоссе. За год доля Рублевки в общей структуре сделок выросла с 18 до 31%, а по количеству сделок рост составил 42%. Замыкает тройку лидеров Минское направление – его доля в структуре спроса осталась на уровне 7%.

По словам директора департамента загородной недвижимости Knight Frank Олега Михайлика, рост сделок на Рублевке связан со снижением цен на этом направлении (на 5,2% до 146 млн руб.), а также с сокращением наиболее ликвидного предложения на Новорижском шоссе (средняя стоимость – 154 млн руб.).

Дефицит нового предложения привел к снижению спроса на 18% в целом по Подмосковью и увеличению среднего чека на коттеджи на 8% (до 108 млн руб.).

По итогам 2018 г. на первичном рынке элитной загородной недвижимости экспонируется около 750 домовладений, что на 25% меньше, чем годом ранее. Общая стоимость предложения зафиксирована на уровне 93,1 млрд руб.

Коттеджи на миллиард

Финансы
Новости

«Ростелеком» раскрыл число банков, собирающих биометрические данные клиентов

Ведомости
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Сейчас более 150 российских банков собирают биометрические данные клиентов. Об этом на слушаниях в Госдуме заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

В 2018 г. в России впервые заработала первая глобальная цифровая платформа — Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком», напомнил Осеевский. «Сегодня мы находимся на первом и очень важном этапе, когда более 150 банков по всей стране собирают такие биометрические данные», — сказал он.

Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 г. Россиянин, предоставивший системе изображение лица и слепок голоса, сможет получать банковские услуги в любом банке без визита в отделение. По прогнозу Центробанка, к 2021 г. банки смогут удаленно оказывать на базе системы не только финансовые, но и государственные услуги. Ранее ЦБ сообщал, что к концу 2018 г. банки должны обеспечить сбор биометрии в 20% своих отделений, к середине 2019 г. эта доля должна вырасти до 60%, а к концу года — до 100%.

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Недвижимость
Новости

Москва продала недвижимости на 2,5 млрд рублей в 2018 году

Ведомости
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В 2018 г. власти Москвы продали на торгах 283 объекта городской недвижимости общей площадью 31 000 кв. м на сумму 2,5 млрд руб., говорится в сообщении департамента городского имущества.

По данным ведомства, в 2017 г. на торгах город реализовал 213 объектов.

«На аукционах предлагаются различные по размеру помещения во всех округах Москвы. Победители торгов могут использовать объекты по своему усмотрению в рамках деятельности компании», – прокомментировал руководитель департамента Максим Гаман.

В прошлом году наиболее высокий спрос у участников аукциона вызвало нежилое помещение на Ленинском проспекте. Цена за объект площадью 89,1 кв. м превысила стартовую в 6,6 раза (на 560%): начальная цена объекта составила 12,38 млн руб., итоговая стоимость – 81,7 млн руб.

Политика
Новости

Захарова назвала ответ Чубайса «лучшим пособием по 90-м»

Ведомости
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Ответ председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса на вопрос представителя МИДа Марии Захарова о том, почему значительная часть россиян живет бедно, это «лучшее учебное пособие по 90-м». Об этом написала сама Захарова в своем Facebook.

«И хотя вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «Почему в богатой стране люди живут бедно», текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдет в историю ваших, как вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращенной ко мне следующей фразы: «Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», — подчеркнула представитель МИДа. Она добавила, что начала работу осенью 1998 г. — в период экономического кризиса.

По ее мнению, пошлость и ошибки в ответе Чубайса «находятся в абсолютной гармонии». «И еще. Я не “призывала вас к ответу” — это не моя компетенция», — заключила Захарова.

Ранее Чубайс на Гайдаровском форуме заявил о том, что Россия является бедной страной. Председатель правления УК «Роснано» также отметил, что «экономический рост у нас не очень наблюдается». После этих слов Захарова на своей странице в Facebook назвала Россию «богатейшей страной» и попросила Чубайса подробно объяснить, почему значительная часть россиян живет бедно. Представитель МИДа добавила, что он «десятилетиями» является членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений российской экономики. Чубайс ответил, что уже более 20 лет не работает в правительстве и не является госслужащим. Он отметил, что во времена начала его работы в кабинете министров в 1991 г. средняя зарплата была около $12 в месяц, «деревянный рубль» – неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность являлась преступлением, годовое падение экономики составляло около 10–12%, реальная инфляция – свыше 100%, а магазины были пустыми.

Авто
Новости

«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi локализуют ключевые автомобильные узлы

Ведомости
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«АвтоВАЗ» совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi в рамках подписанного инвестиционного контракта планирует локализовать ключевые автомобильные узлы. Речь идет о «глобальных автомобильных платформах», двигателях (в том числе газомоторных) и бесступенчатой коробке передач. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

Минпромторг, «АвтоВАЗ», Renault-Nissan-Mitsubishi и ряд регионов (Самарская и Калужская области, Удмуртская республика, Москва и Санкт-Петербург) заключили специальный инвестиционный контракт, целью которого является развитие альянсом модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Datsun, Renault и Mitsubishi и модернизация производственных мощностей, уточняется в сообщении ведомства. Контракт заключен на 10 лет. Он позволит привлечь 70 млрд руб. инвестиций и создать более 2300 новых рабочих мест. «Контракт направлен на достижение целей, определенных новой стратегией развития автомобильной промышленности, которая была одобрена правительством в прошлом году», — уточняется в сообщении министерства.

«Инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем», — приводятся в пресс-релизе слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В рамках контракта «АвтоВАЗ» выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров альянса, в состав которой входят ООО «LADA Ижевск» (входит в группу «АвтоВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», OOO «Мицубиси моторс рус», которые являются членами Renault-Nissan-Mitsubishi, отмечается в сообщении российского концерна.

Политика
Новости

Володин предложил усилить конституционные полномочия парламента

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за расширение полномочий Федерального собрания для устранения существующего в России дисбаланса ветвей власти.

«Со своей стороны, уже более двух лет проработав как председатель Государственной думы, вижу возможности именно парламента, законодательной ветви власти, играть ключевую роль в работе по анализу эффективности работы Основного закона», – сказал Володин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что согласно Конституции именно парламент обязан контролировать соблюдение и реализацию конституционных прав граждан, а также обеспечивать их представительство во власти.

«В этой связи целесообразно расширение полномочий Федерального собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы в том числе устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечает и председатель Конституционного суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», – отметил Володин.

Ранее, 25 декабря, Володин на встрече президента Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации высказал мнение о целесообразности проанализировать Конституцию на предмет соответствия требованиям времени, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения» Основного закона.

Технологии
Новости

WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти пользователям

Ведомости
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Мессенджер WhatsApp сократил количество людей или групп, которым можно переслать одно и то же сообщение (функция Forward), до пяти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента WhatsApp по коммуникациям Виктории Грэнд.

«Сегодня мы устанавливаем лимит в пять сообщений по всему миру», – объявила она.

В понедельник, 21 января, WhatsApp выпустит необходимое обновление, сообщил руководитель отдела коммуникаций WhatsApp Карл Вуг. Сначала обновление получат пользователи Android, затем – iOS.

В июле 2018 г. WhatsApp уже ограничивал функцию Forward. По всему миру количество людей и групп, которым можно было отправить одно и то же сообщение, было уменьшено с 250 до 20. В Индии функция сразу была ограничена до пяти человек или групп после серии линчеваний из-за слухов о похищениях детей, которые распространялись через мессенджер.

WhatsApp принадлежит Facebook. Им пользуется около 1,5 млрд человек.

Политика
Новости

Комитет Думы поддержал законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти

Ведомости
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Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал и рекомендовал к первому чтению законопроекты, вводящие административную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Такое решение было принято на заседании комитета в понедельник.

В пятницу правительство направило в Госдуму отзыв, в котором поддержало законопроекты. Хотя на прошлой неделе на расширенном заседании комитета представитель Минкомсвязи сообщила, что Минкомсвязи, Минюст, Роскомнадзор не поддерживают законопроекты. Не поддержала законопроекты также Генпрокуратура. При этом на заседании комитета представитель Роскомнадзора сказал, что они не видят проблем с исполнением законопроектов, когда они будут приняты.

Поправки внесли в Думу в середине декабря члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин: за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, они предложили штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000, юрлиц – на 400 000–1 000 000 руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Вяткин на заседании комитета заявил, что оскорбления носят персонифицированный характер, а когда противоправные деяния совершаются в отношении неограниченного круга лиц, то всегда применялся состав «мелкое хулиганство»: «Распространение информации в интернете не носит зачастую персонифицированного характера, там нет физического воздействия. Но по сути это то же самое, что совершается на улице».

Депутат Александр Ющенко заявил, что законопроекты могут быть давлением на независимые СМИ. Он уточнил, есть ли примеры распространения такой информации. Вяткин заявил, что часто после чрезвычайных ситуаций распространяется недостоверная информация, чтобы создать панику среди людей. «Главная задача законопроекта – внесудебная оперативная блокировка такой информации в интернете», – говорит Вяткин.

Фракция ЛДПР не будет поддерживать законопроекты, заявил депутат Вадим Деньгин. По его мнению, эти законопроекты могут быть использованы для давления. Он уточнил, является ли оскорблением фраза «позор власти». По его словам, уже есть законы, согласно которым человек несет ответственность за оскорбления властей в той или иной форме. Депутат Евгений Ревенко («Единая Россия») заявил, что концептуально поддерживает законопроекты, но ко второму чтению он предложил уточнить некоторые формулировки. По его мнению, иначе можно попасть в такую же ситуацию, какая была со ст. 282 (экстремизм), которую пришлось частично декриминализировать после многочисленных дел о репостах в интернете.

Председатель комитета Леонид Левин заявил, что Генпрокуратура уже концептуально поддержала законопроекты в соответствующем письме, которое поступило в комитет. По словам Левина, к законопроекту есть замечания, однако, с учетом того что концептуально большинство органов законопроект поддерживают, также поддержать его, а ко второму чтению доработать его с учетом замечаний. Против поддержки законопроектов проголосовал депутат Александр Ющенко (ЛДПР), Деньгин от поддержки воздержался.

Политика
Новости

Песков отреагировал на идею отдать Японии два курильских острова

Ведомости
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Япония не предлагала России отдать два острова Курильской гряды в контексте обсуждения мирного договора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Любые заявления на этот счет [об условиях заключения договора] – это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того», – сказал Песков (цитаты по ТАСС). В ответ на вопрос, как отреагирует президент Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля отметил, что «пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

Представитель Кремля подчеркнул, что решение вопроса о заключении мирного договора с Японией может занять значительное время, однако Москва сделает все возможное для сокращения этого периода. «Но делать это сиюминутно просто невозможно», – добавил он. По словам Пескова, переговоры на этот счет находятся на начальной стадии, они идут на экспертном уровне, однако требуют непосредственного участия и Путина, и премьера Японии Синдзо Абэ.

Во вторник в Москве запланированы переговоры Путина и Абэ. Ранее японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии последующей передачи Токио двух из четырех Южных Курильских островов – Шикотана и Хабомаи.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Ранее российский МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, «включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами». 

В Москве прошел митинг против передачи Курил Японии

Политика
Новости

Кремль призвал не забывать об интересах «Газпрома» при списании долгов за газ

Ведомости
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В вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать позицию как населения, так и «Газпрома», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя судебное решение о списании долгов с жителей Чечни.

«Какой-либо позиции в данном случае не выработано. Вопрос чрезвычайно сложный», – сказал Песков журналистам (цитаты по «Интерфаксу»). В то же время он заметил, что товар поставлен конечному потребителю, поэтому «Газпром» рассчитывает на эти деньги, «в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ».

«Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно», – отметил представитель Кремля.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности жителей города за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Предъявление компанией требований об оплате задолженности создавало среди населения Чечни социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, отметили в надзорном ведомстве. Из-за этого прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда о списании долга. Компания также сообщила, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.

Пример Чечни взяли на вооружение в других регионах. Депутаты башкирского и чувашского парламентов от КПРФ Дмитрий Чувилин и Константин Степанов направили региональным прокурорам обращения с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ.

Политика
Новости

Трое российских военнослужащих погибли в Абхазии в результате падения БТР в ущелье

Ведомости
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Трое российских военнослужащих погибли в Абхазии в результате падения БТР-80 в ущелье. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), передает «Интерфакс».

По ее информации, двое военных пострадали. Их экстренно эвакуировали в окружной военный госпиталь на вертолетах Ми-8.

Колонна боевой техники ехала в пункт постоянной дислокации в Абхазии, отметила пресс-служба ЮВО.

Военный комиссариат Челябинской области сообщил «Интерфаксу», что один из погибших родом из этого региона. По данным комиссариата, рассматривается несколько версий произошедшего, в частности техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель мог не справиться с управлением).

По словам информированного источника «Интерфакса», по факту падения БТР возбуждено дело по ст. 350 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Он отметил, что водитель БТР – это военнослужащий-срочник.

Как сообщил Znak.com координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев, падение БТР с обрыва произошло 18 января в районе абхазского села Цебельда. Бронетранспортером управлял 22-летний призывник из Челябинской области Алексей Аниськин, на узком участке дороги он не справился с управлением и съехал на обочину, после чего осыпался грунт и БТР упал в ущелье глубиной 40 м, отмечает издание.

Среди погибших, помимо Аниськина, водитель БТР и механик взвода – 21-летний срочник из Самары, рассказал Ковалев. Двое военных, по его данным, получили тяжелые травмы – это командир взвода 27-летний контрактник из города Шахты и 23-летний рядовой из Башкирии.

Бизнес
Новости

Почти 150 сотрудников «Аэрофлота» пожаловались на блогера в прокуратуру

Ведомости
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Сотрудники «Аэрофлота» направили письмо в Московскую транспортную прокуратуру с просьбой наказать блогера Александра Соколовского за оскорбление персонала авиакомпании в интернете (копия письма имеется в распоряжении редакции). «Ведомости» ожидают комментарий авиакомпании.

В частности, авторы обращают внимание на опубликованную Соколовским в Instagram фотографию с диспетчерами «Аэрофлота», которая сопровождается нецензурной подписью. «Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», – говорится в письме. Авторы просят проверить действия Соколовского и привлечь его к административной ответственности. «Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и ее работникам со стороны контролирующих органов не может остаться безнаказанным», – заключают авторы. Под письмом поставили подписи 148 человек.

Ранее авиакомпания отключила Соколовского от программы «Аэрофлот бонус». В пресс-службе подчеркивали, что это было сделано не из-за критики «Аэрофлота», как утверждает блогер, а за ненормативную лексику и оскорбления в адрес авиакомпании, которые унижают сотрудников.

В ноябре гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пообещал реагировать на хамство в социальных сетях. Так он прокомментировал решение «Аэрофлота» лишить всех накопленных бонусов председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Митю Алешковского.

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