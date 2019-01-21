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Больше всего элитных особняков в прошлом году было куплено на Новорижском шоссе

По итогам 2018 г. лидирующую позицию по числу сделок с элитным загородным жильем на первичном рынке заняло Новорижское шоссе, на долю которого пришлось 60% всех сделок, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Всего в прошлом году на первичном рынке загородного жилья было продано 260 лотов (против 318 лотов в 2017 г.).

Эксперты Knight Frank отмечают, что в 2018 г. интерес у покупателей вырос к Рублево-Успенскому шоссе. За год доля Рублевки в общей структуре сделок выросла с 18 до 31%, а по количеству сделок рост составил 42%. Замыкает тройку лидеров Минское направление – его доля в структуре спроса осталась на уровне 7%.

По словам директора департамента загородной недвижимости Knight Frank Олега Михайлика, рост сделок на Рублевке связан со снижением цен на этом направлении (на 5,2% до 146 млн руб.), а также с сокращением наиболее ликвидного предложения на Новорижском шоссе (средняя стоимость – 154 млн руб.).

Дефицит нового предложения привел к снижению спроса на 18% в целом по Подмосковью и увеличению среднего чека на коттеджи на 8% (до 108 млн руб.).

По итогам 2018 г. на первичном рынке элитной загородной недвижимости экспонируется около 750 домовладений, что на 25% меньше, чем годом ранее. Общая стоимость предложения зафиксирована на уровне 93,1 млрд руб.

Коттеджи на миллиард