Недвижимость

Новости

Россияне выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости

Российские миллионеры выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости, показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, чаще всего среди иностранцев недвижимость в Испании в прошлом году покупали граждане Великобритании. Доля покупателей из Соединенного королевства составила 16,6%.

В первую десятку также вошли Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция, далее идут Румыния и Марокко (новички рейтинга), а также Китай и Нидерланды. При этом больше всего денег на покупку испанского жилья потратили американцы, которые платили до 2426 евро за квадратный метр.

Россия выбыла из первой десятки, хотя еще в 2013 г. занимала третье место среди иностранных покупателей испанской недвижимости с долей 9,4%, отмечает Knight Frank. Помимо России, список также покинула Норвегия.

В целом в 2018 г. цены на элитное жилье Испании продолжили расти, показало исследование, но продажи, наоборот, незначительно упали. Аналитики связали это с тем, что покупатели хотели дождаться ясности в вопросах Brexit и прекращения колебания валютных курсов.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги