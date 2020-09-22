Эксперты рассказали о росте цен на новостройки к концу года

Ранее в аналитическом центре «Дом.РФ» сообщили, что в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. В Москве за время действия льготной ипотечной программы выдали 22 300 льготных ипотечных кредитов по ставке не выше 6,5%. В результате сейчас на Москву приходится 25,4% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов.