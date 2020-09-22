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Эксперты рассказали о росте цен на новостройки к концу года

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По итогам 2020 г. цены на жилье в новостройках в России вырастут на 12–15%. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости, сообщают «Известия».

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал изданию, что по итогам года ожидается рост цен до 12%. По его словам, это объясняется, в том числе, высоким спросом из-за программы льготной ипотеки, а также выходом на рынок инвесторов. При этом директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов ожидает, что стоимость одного квадратного метра на первичном рынке недвижимости увеличится на 15%. Стоимость вторичного жилья, по оценке участников рынка, к концу года может вырасти на 7%.

В апреле 2020 г. в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Ранее в аналитическом центре «Дом.РФ» сообщили, что в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. В Москве за время действия льготной ипотечной программы выдали 22 300 льготных ипотечных кредитов по ставке не выше 6,5%. В результате сейчас на Москву приходится 25,4% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов. 

Ранее по теме: Ипотека в августе установила новый рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных