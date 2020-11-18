Спрос на рынке вторичного жилья Москвы в три раза превысил предложение

Сейчас найти подходящую квартиру на вторичном рынке сложнее, чем продать уже имеющееся жилье, считают эксперты. Поэтому стала набирать популярность практика «опережающего аванса», когда собственник продаваемой квартиры еще до получения аванса за нее вносит предоплату за свою новую жилплощадь. Так, в октябре «Инком-Недвижимость» получила на 10% больше авансов, чем в сентябре. При этом год к году рост составил 30% в октябре и 64% в сентябре соответственно.