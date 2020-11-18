Спрос на рынке вторичного жилья Москвы в три раза превысил предложение
Спрос покупателей на недвижимость на вторичном рынке Москвы в три раза превышает объем ликвидного предложения, говорится в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость». Эксперты предупредили, что в сложившейся ситуации продавцы могут повышать цены на жилье.
«Сейчас "вторичка" — так сказать, чистый рынок продавца, который смело диктует свои условия покупателю», — заявил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. «Специфика этого рынка такова, что в масс-маркете на данный момент уровень спроса в три раза превышает объем ликвидного предложения — то есть в среднем на одну квартиру претендуют три потенциальных покупателя», — отметил он.
Подобная ситуация, по мнению экспертов, начала складываться на рынке после окончания режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса. Люди быстро приобретают самые выгодные варианты, поэтому и другие покупатели стали быстрее принимать решения о покупке квартир — иногда даже на этапе их просмотра, рассказал Шлома.
Сейчас найти подходящую квартиру на вторичном рынке сложнее, чем продать уже имеющееся жилье, считают эксперты. Поэтому стала набирать популярность практика «опережающего аванса», когда собственник продаваемой квартиры еще до получения аванса за нее вносит предоплату за свою новую жилплощадь. Так, в октябре «Инком-Недвижимость» получила на 10% больше авансов, чем в сентябре. При этом год к году рост составил 30% в октябре и 64% в сентябре соответственно.
Однако в ноябре в компании заметили ослабление активности покупателей. В первой половине месяца было внесено на 27% меньше авансов, чем в сопоставимый период октября. В связи с этим специалисты полагают, что спрос на вторичном рынке жилья в последний осенний месяц может снизиться примерно настолько же.
Тем не менее в целом острый дефицит ликвидного предложения на вторичном рынке жилья в Москве сохранится минимум до конца года, считает Шлома. «Восстановление экспозиции в сегменте будет происходить крайне медленно», — сказал он, пояснив, что «для нормального функционирования «вторичке» не хватает 30% лотов от нынешнего объема предложения».
Спрос на жилищном рынке наблюдается на фоне снижения средневзвешенной ставки по ипотеке. По данным ЦБ, к сентябрю она достигла минимального исторического значения в 7,16% годовых, после чего к октябрю немного выросла — до 7,32%. Это происходит в связи со смягчением денежно-кредитной политики, проводимой регулятором. Так, сейчас ключевая ставка находится на рекордно низком уровне в 4,25%.