Аналитики предупредили о росте цен на съемное жилье в Москве

В 2020 г. спрос на недвижимость в аренду снизился, что привело к изменению структуры предложения. Этому способствовали отъезд иногородних работников на родину в связи с введением удаленки, а также увольнения сотрудников. В итоге на рынке появилось больше бюджетного жилья в аренду. Так, в прошлом году доля предложения в домах, построенных в 1960-1970 гг., выросла на 10 п.п. — до 39%.