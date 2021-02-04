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Аналитики предупредили о росте цен на съемное жилье в Москве

Ведомости

Арендные ставки в Москве в текущем году могут вырасти на 10-12% из-за повышения спроса на жилье после снятия связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер, говорится в исследовании аналитиков «Дом.РФ» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В 2020 г. спрос на недвижимость в аренду снизился, что привело к изменению структуры предложения. Этому способствовали отъезд иногородних работников на родину в связи с введением удаленки, а также увольнения сотрудников. В итоге на рынке появилось больше бюджетного жилья в аренду. Так, в прошлом году доля предложения в домах, построенных в 1960-1970 гг., выросла на 10 п.п. — до 39%.

В итоге размер средней ставки за однокомнатную квартиру в Москве в четвертом квартале прошлого года снизился на 8% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года — до 38,5 тыс. руб. в месяц, посчитали в «Дом.РФ». Стоимость двухкомнатных квартир упала на 12% — до 59,4 тыс. руб., трехкомнатных — на 10%, до 116,7 тыс. Данные приведены с учетом Центрального административного округа, где цены на жилье традиционно выше. Без учета ЦАО показатели составляют 36 тыс. руб., 49,2 тыс. руб. и 83,5 тыс. руб. в месяц соответственно.

В «Дом.РФ» отметили, что после введения режима самоизоляции и перехода на дистанционный режим работы люди повысили требования к арендуемой квартире, «переведя уровень комфорта в разряд приоритетных факторов при выборе». Этот фактор стал одним из важнейших наравне со стоимостью и местоположением, отметила директор подразделения «Арендное жилье» «Дом.РФ» Вероника Янушкевич.

Вчера аналитики ВТБ сообщили, что в 2020 г. россиянам стало выгоднее брать жилье в ипотеку, а не арендовать его, так как цена съемных квартир снизилась не так сильно, как обслуживание кредита. Ежемесячная выгода, по их подсчетам, составила 25%.

Ранее по теме: Ипотека в России превзошла по выгоде съемное жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных