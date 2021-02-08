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Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

Ведомости

Самый большой рост цен на вторичное жилье в январе 2021 г. был зарегистрирован в Балашихе Московской области, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании SRG. За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Топ-5 городов по приросту цен на «вторичку»:

  1. Балашиха, Московская область. +21,32%, до 112,2 тыс. руб. за кв. м.

  2. Санкт-Петербург. +20,93%, до 141,1 тыс. руб. за кв. м.

  3. Сочи. +18,41%, 125,8 тыс. руб. за кв. м.

  4. Калининград. +18,37%, 65,7 тыс. руб. за кв. м.

  5. Москва. +16,93%, до 239,2 тыс. руб. за кв. м.

По данным аналитиков, минимально выросли цены на вторичное жилье в Самаре — на 3,74% в годовом выражении, в Магнитогорске — на 3,87%, Астрахани — на 4,04%, Тольятти — 4,18% и в Ростове-на-Дону — на 4,34%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных