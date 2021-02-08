Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье
Топ-5 городов по приросту цен на «вторичку»:
Балашиха, Московская область. +21,32%, до 112,2 тыс. руб. за кв. м.
Санкт-Петербург. +20,93%, до 141,1 тыс. руб. за кв. м.
Сочи. +18,41%, 125,8 тыс. руб. за кв. м.
Калининград. +18,37%, 65,7 тыс. руб. за кв. м.
Москва. +16,93%, до 239,2 тыс. руб. за кв. м.
По данным аналитиков, минимально выросли цены на вторичное жилье в Самаре — на 3,74% в годовом выражении, в Магнитогорске — на 3,87%, Астрахани — на 4,04%, Тольятти — 4,18% и в Ростове-на-Дону — на 4,34%.