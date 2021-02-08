Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

Самый большой рост цен на вторичное жилье в январе 2021 г. был зарегистрирован в Балашихе Московской области, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании SRG. За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м.