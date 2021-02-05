В Москве вырос спрос на совместную аренду квартир

Ранее аналитики «Дом.РФ» сообщили, что ставки на аренду жилья в Москве в 2021 году могут вырасти на 10-12%. Согласно исследованию, рост ставок будет вызван повышением спроса на жилье после снятия ограничений по коронавирусу.



Размер средней ставки за однокомнатную квартиру в Москве в четвертом квартале прошлого года снизился на 8% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года — до 38,5 тыс. руб. в месяц. Стоимость двухкомнатных квартир упала на 12% — до 59,4 тыс. руб., трехкомнатных — на 10%, до 116,7 тыс. Данные приведены с учетом Центрального административного округа, где цены на жилье традиционно выше. Без учета ЦАО показатели составляют 36 тыс. руб., 49,2 тыс. руб. и 83,5 тыс. руб. в месяц соответственно.