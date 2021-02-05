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В Москве вырос спрос на совместную аренду квартир

Ведомости

Доля заявок на поиск квартиры для совместной аренды в Москве в январе 2021 года выросла на 12% в годовом выражении, сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования «Инком-Недвижимость». 

Аналитики отметили, что 17% людей, которые планируют снимать квартиру покомнатно, — студенты, 83% — приезжие из регионов России и иностранцы, а также москвичи, которые сдают свои квартиры. По данным исследования, спрос на аренду жилья в Москве в январе снизился на 15% в годовом выражении из-за кризиса на рынке труда. 

Ранее аналитики «Дом.РФ» сообщили, что ставки на аренду жилья в Москве в 2021 году могут вырасти на 10-12%. Согласно исследованию, рост ставок будет вызван повышением спроса на жилье после снятия ограничений по коронавирусу.

Размер средней ставки за однокомнатную квартиру в Москве в четвертом квартале прошлого года снизился на 8% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года — до 38,5 тыс. руб. в месяц. Стоимость двухкомнатных квартир упала на 12% — до 59,4 тыс. руб., трехкомнатных — на 10%, до 116,7 тыс. Данные приведены с учетом Центрального административного округа, где цены на жилье традиционно выше. Без учета ЦАО показатели составляют 36 тыс. руб., 49,2 тыс. руб. и 83,5 тыс. руб. в месяц соответственно.

Ранее по теме: Аналитики предупредили о росте цен на съемное жилье в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных