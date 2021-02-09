Продажи апартаментов в «Москва-Сити» упали на четверть в 2020 году

Аналитики отметили, что к четвертому кварталу 2020 г. средняя стоимость квадратного метра в апартаментах в «Москва-Сити» выросла по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. на 12% — до 662 тыс. руб. Причиной этого стало подорожание недвижимости в Neva Towers, колебания курсов валют и отсутствие нового предложения. В итоге средний бюджет предложения апартаментов на первичном рынке вырос год к году на 14% — до 85 млн руб.