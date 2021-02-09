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Продажи апартаментов в «Москва-Сити» упали на четверть в 2020 году

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За прошлый год в «Москва-Сити» было продано 232 апартамента на общую сумму в 11,6 млрд руб., что на 25% по количеству и на 17% в денежном выражении меньше показателей 2019 г., сообщили аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

«На показателях сказались пандемия коронавируса и ограничения, введенные в первой половине года, а также отсутствие нового предложения на субрынке. Текущее предложение реализуется уже по финальным ценам — все башни, в которых открыты продажи, введены в эксплуатацию. Выход новых проектов по стартовым ценам повысит вариативность предложения и оживит субрынок», — пояснил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

В целом в 2020 г. объем предложения апартаментов на первичном рынке в «Москва-Сити» составил 534 лота. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Как пояснили в Knight Frank, первичные продажи ведутся в башнях Neva Towers, «Око» и «Федерация» (Восток). 

Аналитики отметили, что к четвертому кварталу 2020 г. средняя стоимость квадратного метра в апартаментах в «Москва-Сити» выросла по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. на 12% — до 662 тыс. руб. Причиной этого стало подорожание недвижимости в Neva Towers, колебания курсов валют и отсутствие нового предложения. В итоге средний бюджет предложения апартаментов на первичном рынке вырос год к году на 14% — до 85 млн руб.

Однако средняя сумма проданных в «Москва-Сити» в 2020 г. апартаментов составила 50 млн руб., что на 10% больше относительно прошлого года, выяснили эксперты. Средневзвешенная цена одного проданного квадратного метра выросла на 8% — до 574 тыс. руб. При этом наиболее востребованными у покупателей являются квартиры площадью 50-100 кв. м: их приобретали в 71% случаев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных