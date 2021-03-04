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Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье в феврале

Ведомости

Цены на вторичное жилье в феврале 2021 г. больше всего выросли в Нижнем Новгороде, сообщил РБК со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании SRG. За месяц цена 1 кв. м квартир выросла в городе на 4,78% и составила 74,7 тыс. руб.

Топ-5 городов, в которых больше всего подорожало вторичное жилье:

  1. Нижний Новгород — рост на 4,78% за месяц, 1 кв. м — 74,7 тыс. руб.

  2. Улан-Удэ (Бурятия) — рост на 4,2%, 1 кв. м — 56,3 тыс. руб.

  3. Омск — рост на 3,96%, 1 кв. м — 49,1 тыс. руб.

  4. Сочи — рост на 3,56%, 1 кв. м — 130,2 тыс. руб.

  5. Брянск — рост на 3,56%, 1 кв. м — 43,3 тыс. руб.

По данным аналитиков, в Москве цена 1 кв. м вторичного жилья за месяц выросла на 1,82% и составила 243,6 тыс. руб. Меньше всего выросли цены на вторичку в Махачкале — на 0,66%, в Кирове — на 0,82% и в Тольятти — на 0,99%.

С января 2020 г. по январь 2021 г. Балашиха, Санкт-Петербург и Сочи возглавили список топ-50 городов России по росту стоимости вторичного жилья за год, говорится в исследовании ГК SRG. 

За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м. Рейтинг (см. таблицу) был составлен в ГК SRG. На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. В январе 2020 г. квартира там в среднем стоила 116,7 тыс. за 1 кв. м, а в январе 2021 г. — уже 141,1 тыс. руб. Годовой прирост цен на жилье составил 20,93%. Третье место занял Сочи (+18,41%). Квартиры здесь подорожали со 106,1 тыс. руб. за квадратный метр в 2020 г. до 125.78 тыс. руб. в 2021-м, писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных