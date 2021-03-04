Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье в феврале

За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м. Рейтинг (см. таблицу) был составлен в ГК SRG. На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. В январе 2020 г. квартира там в среднем стоила 116,7 тыс. за 1 кв. м, а в январе 2021 г. — уже 141,1 тыс. руб. Годовой прирост цен на жилье составил 20,93%. Третье место занял Сочи (+18,41%). Квартиры здесь подорожали со 106,1 тыс. руб. за квадратный метр в 2020 г. до 125.78 тыс. руб. в 2021-м, писал РБК.