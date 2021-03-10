Аналитики сообщили о снижении среднего возраста квартир на вторичном рынке
Средний возраст квартиры на вторичном рынке недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга сократился до 10 лет, сообщили аналитики входящей в группу ВТБ экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Таким образом, жилье, возведенное после 2010 г., в общем объеме продаж сокращает долю того, что было построено в советское время.
«Возведение большого объема жилищного фонда после 2011 года и активность инвесторов на этом рынке привели к значимому росту доли квартир в новостройках по переуступке. Текущая ситуация и увеличение объемов строительства, заявленное в рамках национального проекта по развитию жилищного фонда России, будут еще больше ускорять этот процесс, полностью разрушая сложившийся годами стереотип о старом и некачественном фонде вторичного рынка», — заявил генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.
Эксперт отметил, что на данный момент больше половины квартир на вторичном рынке обеих столиц расположены в домах, построенных после 2011 г. Таким образом, граждане активно улучшают свои жилищные условия.
Аналитики посчитали, что в Москве порядка 75% квартир на вторичном рынке находятся в домах, возведенных позже 1989 г., а в Санкт-Петербурге — 70%. При этом в 1990-е годы российский строительный рынок переживал резкий спад, так что строительство многоэтажек возобновилось лишь в начале 2000-х, отметили в ВТБ.
17% «вторички» в Москве и 18% в Санкт-Петербурге находятся в домах, возведенных в период с 1955 по 1989 г. Тех, что были построены еще раньше, в столицах по 6% и 13% соответственно.