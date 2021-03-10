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Аналитики сообщили о снижении среднего возраста квартир на вторичном рынке

Ведомости

Средний возраст квартиры на вторичном рынке недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга сократился до 10 лет, сообщили аналитики входящей в группу ВТБ экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Таким образом, жилье, возведенное после 2010 г., в общем объеме продаж сокращает долю того, что было построено в советское время.

«Возведение большого объема жилищного фонда после 2011 года и активность инвесторов на этом рынке привели к значимому росту доли квартир в новостройках по переуступке. Текущая ситуация и увеличение объемов строительства, заявленное в рамках национального проекта по развитию жилищного фонда России, будут еще больше ускорять этот процесс, полностью разрушая сложившийся годами стереотип о старом и некачественном фонде вторичного рынка», — заявил генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Эксперт отметил, что на данный момент больше половины квартир на вторичном рынке обеих столиц расположены в домах, построенных после 2011 г. Таким образом, граждане активно улучшают свои жилищные условия.

Аналитики посчитали, что в Москве порядка 75% квартир на вторичном рынке находятся в домах, возведенных позже 1989 г., а в Санкт-Петербурге — 70%. При этом в 1990-е годы российский строительный рынок переживал резкий спад, так что строительство многоэтажек возобновилось лишь в начале 2000-х, отметили в ВТБ.

17% «вторички» в Москве и 18% в Санкт-Петербурге находятся в домах, возведенных в период с 1955 по 1989 г. Тех, что были построены еще раньше, в столицах по 6% и 13% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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