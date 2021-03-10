Аналитики сообщили о снижении среднего возраста квартир на вторичном рынке

«Возведение большого объема жилищного фонда после 2011 года и активность инвесторов на этом рынке привели к значимому росту доли квартир в новостройках по переуступке. Текущая ситуация и увеличение объемов строительства, заявленное в рамках национального проекта по развитию жилищного фонда России, будут еще больше ускорять этот процесс, полностью разрушая сложившийся годами стереотип о старом и некачественном фонде вторичного рынка», — заявил генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.