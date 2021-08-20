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«Коммерсантъ» назвал претендента на покупку девелопера «Интеко»

Ведомости

ГК «Самолет» ведет переговоры с банком непрофильных активов «Траст» о покупке девелоперской компании «Интеко». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости. В «Интеко» перенаправили запрос в «Траст». В пресс-службах «Траста» и «Самолета» от комментариев отказались. 

«Интеко» было создано женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.  В 2000-е гг. компания была одним из крупнейших девелоперов жилья в городе. После отставки Лужкова дела компании пошли заметно хуже — Батурина продала «Интеко» структурам Микаила Шишханова. Сейчас им владеет банк непрофильных активов «Траст». Среди проектов «Интеко» – жилой комплекс на ул. Сергея Макеева на Пресне и «Врубеля, 4» на Соколе, апарт-комплекс на месте Теплых торговых рядов на Ильинке и проч.

По оценкам аналитиков, опрошенных изданием, бизнес «Интеко» может стоить 30-40 млрд руб. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что данная оценка основана на существующем портфеле компании. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк добавляет, что бизнес «Интеко» не будет оценен высоко, поскольку в портфеле девелоперской группы мало новых проектов. При этом «Траст» заинтересован в максимальной стоимости сделки, пояснил изданию управляющий директор отдела валидации «Эксперта РА» Юрий Беликов. Поэтому, по его словам, банк не ограничен во времени продажи актива. 

«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Москве и области, специализируется на застройке массового жилья. Среди проектов группы – жилые комплексы «Новоданиловская, 8» у метро «Тульская», «Алхимово» и «Остафьево» в новой Москве, «Пригород Лесное» рядом с Видным и т. д. Крупнейшие акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из структур группы, «Самолет две столицы», – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его компании принадлежит 28,9% долей в ней. Выручка «Самолета» в 2020 г. выросла на 30% до 59,7 млрд руб. Осенью 2020 г. «Самолет» провел IPO, продав на бирже 5,1% акций. Тогда капитализация группы оценивалась в 57 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных