«Коммерсантъ» назвал претендента на покупку девелопера «Интеко»

«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Москве и области, специализируется на застройке массового жилья. Среди проектов группы – жилые комплексы «Новоданиловская, 8» у метро «Тульская», «Алхимово» и «Остафьево» в новой Москве, «Пригород Лесное» рядом с Видным и т. д. Крупнейшие акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из структур группы, «Самолет две столицы», – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его компании принадлежит 28,9% долей в ней. Выручка «Самолета» в 2020 г. выросла на 30% до 59,7 млрд руб. Осенью 2020 г. «Самолет» провел IPO, продав на бирже 5,1% акций. Тогда капитализация группы оценивалась в 57 млрд руб.