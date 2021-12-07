ВТБ предложил создать единый суперсервис для сделок с недвижимостью
ВТБ считает необходимым создать единый государственный суперсервис, позволяющий в режиме «одного окна» совершать все необходимые операции, связанные с недвижимостью, в том числе — оформлять ипотеку. Об этом заявил на форуме «Финополис-2021» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате «одного окна» и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы. Сейчас это отдельные услуги, которые клиенты получают в разных госучреждениях. Важно обеспечить «бесшовную» интеграцию с платформой банкам, профильным коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам», — сказал он.
Сейчас ипотека является основным инструментом для улучшения жилищных условий, отметил Печатников. По его словам, каждая пятая семья в России приобрела недвижимость благодаря этому инструменту. К 2025 г., по оценке ВТБ, это сделает каждая третья семья. В связи с этим и нужна единая концепция цифровизации данного рынка, добавил топ-менеджер.
«В перспективе ипотека должна быть не отдельным продуктом, за которым вам нужно обращаться в банк, а моментальным сервисом для покупки квартиры — по аналогии с эквайрингом», — пояснил Печатников. По его словам, такой суперсервис можно реализовать в рамках уже существующего ресурса, например, портала госуслуг.
Ранее Печатников сообщил, что по итогам января-ноября 2021 г. российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму более 5 трлн руб. В начале ноября он заявлял, что объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в текущем году, может составить 5,8 трлн руб. В прошлом году банки выдали гражданам рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,27 трлн руб.