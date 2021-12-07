ВТБ предложил создать единый суперсервис для сделок с недвижимостью

«Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате «одного окна» и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы. Сейчас это отдельные услуги, которые клиенты получают в разных госучреждениях. Важно обеспечить «бесшовную» интеграцию с платформой банкам, профильным коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам», — сказал он.