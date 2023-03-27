Замминистра строительства призвал не ждать снижения стоимости жилья в России
Не стоит ждать снижения стоимости квадратного метра жилья в России. Такое заявление сделал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, пишет ТАСС.
«Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры», – заявил он.
По его мнению, сейчас наблюдается «идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий».
В конце февраля в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость» сообщили, что спрос на квартиры в новостройках в начале 2023 г. уменьшился на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточнялось, что сильнее всего спрос на квартиры в новостройках упал в Калининграде (-63,7%), Саратове (-63%) и Ставрополе (57,8%). В связи с этим в Калининграде цены за 1 кв. м упали на 7,8%. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, Калининград стал единственным городом-миллионником, в котором было зафиксировано снижение цен.
При этом спрос на новостройки увеличился только в Санкт-Петербурге (0,4%) и Томске (28,2%). В Москве спрос уменьшился на 44,7%. Данные по изменениям цен за «квадрат» в этих городах не приводятся.