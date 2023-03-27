Замминистра строительства призвал не ждать снижения стоимости жилья в России

В конце февраля в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость» сообщили, что спрос на квартиры в новостройках в начале 2023 г. уменьшился на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточнялось, что сильнее всего спрос на квартиры в новостройках упал в Калининграде (-63,7%), Саратове (-63%) и Ставрополе (57,8%). В связи с этим в Калининграде цены за 1 кв. м упали на 7,8%. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, Калининград стал единственным городом-миллионником, в котором было зафиксировано снижение цен.