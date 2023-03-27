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Недвижимость

Замминистра строительства призвал не ждать снижения стоимости жилья в России

Ведомости

Не стоит ждать снижения стоимости квадратного метра жилья в России. Такое заявление сделал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, пишет ТАСС.

«Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры», – заявил он.

По его мнению, сейчас наблюдается «идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий».

В конце февраля в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость» сообщили, что спрос на квартиры в новостройках в начале 2023 г. уменьшился на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточнялось, что сильнее всего спрос на квартиры в новостройках упал в Калининграде (-63,7%), Саратове (-63%) и Ставрополе (57,8%). В связи с этим в Калининграде цены за 1 кв. м упали на 7,8%. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, Калининград стал единственным городом-миллионником, в котором было зафиксировано снижение цен.

При этом спрос на новостройки увеличился только в Санкт-Петербурге (0,4%) и Томске (28,2%). В Москве спрос уменьшился на 44,7%. Данные по изменениям цен за «квадрат» в этих городах не приводятся.

Ранее по теме: «Авито Недвижимость»: спрос на новостройки в начале года уменьшился на 36%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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