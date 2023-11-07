Газета
Недвижимость

СМИ сообщили о резком падении спроса у россиян на недвижимость в Дубае

Ведомости

В последние месяцы россияне стали реже покупать квартиры в Дубае. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных брокеров. 

Издание отмечает, что спрос падает после «бума» покупок недвижимости на фоне начала спецоперации на Украине. Среди причин сокращения покупок недвижимости россиянами брокеры называют ослабление рубля. Кроме того, некоторые граждане решили, что Дубай «не для них», и уехали, отметили брокеры.

Bloomberg со ссылкой на данные CBRE Group пишет, что за последние два года стоимость недвижимости в Дубае выросла примерно на 30%. Один из брокеров заявил, что россияне стали чаще продавать купленную на «раскаленном рынке» недвижимость или отказываться от сделок, заключенных ранее. 

В Driven Properties уточнили, что с июня по август россияне приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн. В компании Betterhomes сообщили, что в III квартале 2023 г. граждане России занимали пятую строчку по покупкам недвижимости в Дубае среди иностранцев. В том же квартале 2022 г. россияне были на первом месте по объему транзакций. 

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В Unique Properties отметили, что снижение спроса фиксируется в сегменте элитной недвижимости. По данным компании, число транзакций упало на 15%, а их стоимость – на 50%.

Ранее «Ведомости» писали, что в 2022 г. россияне активно скупали недвижимость в ОАЭ и Турции как для переезда, так и для инвестиций. В Турции граждане России приобрели 16 432 жилых объекта, а в Дубае заключили 97 252 сделки. Доля покупок россиян от общего количества сделок в Турции и ОАЭ составила в 2022 г. 24% и порядка 25–30% соответственно, рассказала «Ведомостям» основатель холдинга Kalinka Екатерина Румянцева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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