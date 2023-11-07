СМИ сообщили о резком падении спроса у россиян на недвижимость в Дубае

В Driven Properties уточнили, что с июня по август россияне приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн. В компании Betterhomes сообщили, что в III квартале 2023 г. граждане России занимали пятую строчку по покупкам недвижимости в Дубае среди иностранцев. В том же квартале 2022 г. россияне были на первом месте по объему транзакций.