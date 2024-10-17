Sminex закрыла сделку по приобретению «Инград» у концерна «Россиум»
Девелоперская компания Sminex закрыла сделку по приобретению холдинга «Инград» у концерна «Россиум», сообщили «Ведомостям» в представительстве Sminex.
«Sminex закрыл сделку по приобретению компании “Инград” у концерна “Россиум”. В ее состав вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области. Их общая площадь, включая жилую, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру, составляет 7,1 млн кв. м», – говорится в сообщении.
Кроме того, в сделку входят 15 000 га земельного банка в Московской области, в том числе два проекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), два проекта строительства логистических центров в Новой Москве и другие активы. Уточняется, что сделка состоялась при поддержке Сбербанка.
«Концерн “Россиум” более 10 лет занимался развитием компании “Инград“ и продает ее на пике инвестиционной стоимости. Я уверен, что продажа актива профильному инвестору, который имеет колоссальный опыт на рынке и будет лично вовлечен в развитие бизнеса, позволит не только развивать существующие проекты на том же высоком уровне, но и улучшить характеристики будущих проектов», – заявил генеральный директор «Россиума» Вячеслав Шелопутов.
О том, что Sminex выкупит у концерна «Россиум» девелопера «Инград», писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие ко всем трем компаниям 21 августа. Тогда сделка не была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Закрытие сделки планировалось в конце сентября – начале октября этого года.
Девелопер «Инград» был основан в 2012 г. Компания, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, занимает 20-е место в списке крупнейших девелоперов страны (пятое место по Московской области и 16-е по Москве). В активной стройке у нее сейчас находится 712 000 кв. м недвижимости. Общий портфель компании составляет 3,7 млн кв. м, следовало из презентации инвесторам. По итогам 2023 г. выручка по МСФО составила 63,3 млрд руб., показатель EBITDA – 11,1 млрд руб.
Основанная в 2007 г. бывшим сооснователем компании «Росбилдинг» Алексеем Тулуповым Sminex специализируется на строительстве и управлении жилой и коммерческой недвижимостью. За 17 лет работы реализовала более 100 проектов на 8 млн кв. м. Сейчас в ее портфеле 12 проектов на 700 000 кв. м. Среди них элитный жилой квартал «Лаврушинский» в Лаврушинском переулке, клубный дом «Чистые пруды» в Потаповском переулке, клубный дом «Обыденский № 1» на Остоженке и др.