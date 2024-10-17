Sminex закрыла сделку по приобретению «Инград» у концерна «Россиум»

Основанная в 2007 г. бывшим сооснователем компании «Росбилдинг» Алексеем Тулуповым Sminex специализируется на строительстве и управлении жилой и коммерческой недвижимостью. За 17 лет работы реализовала более 100 проектов на 8 млн кв. м. Сейчас в ее портфеле 12 проектов на 700 000 кв. м. Среди них элитный жилой квартал «Лаврушинский» в Лаврушинском переулке, клубный дом «Чистые пруды» в Потаповском переулке, клубный дом «Обыденский № 1» на Остоженке и др.