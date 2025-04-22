РФПИ и зарубежные инвестфонды построят новый деловой комплекс в Москве
Проект комплекса объединит Кутузовский проспект, проспект Багратиона, Филевскую ветку метро, наземное метро МЦД-1, а также маршруты наземного транспорта и пешеходные дороги.
В конкурсе на лучшую концепцию комплекса победило «Архитектурное бюро Т. Башкаева». Площадь ОДК составит более 200 000 кв. м. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнил в Telegram, что проект предполагает строительство небоскреба высотой 260 м.
Дмитриев в мае 2024 г. сообщил, что РФПИ расширяет взаимодействие с Китаем. Он анонсировал, что портфель российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших четырех лет может удвоиться. Он рассказал о планах открыть китайский офис РФПИ, а также о пяти крупных проектах, которые будут реализовываться совместно с инвесторами из КНР.
Вместе с тем обсуждаются возможность и условия возвращения западных компаний. Это происходит на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа, выступающего за экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона. В ходе первой за несколько лет встречи российской и американской делегаций 18 февраля Дмитриев заявил, что, покинув Россию, американский бизнес потерял $300 млрд.
Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд. Глава РФПИ заявлял, что США понимают, что китайские компании замещают позиции американских компаний.