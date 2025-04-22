РФПИ и зарубежные инвестфонды построят новый деловой комплекс в Москве

Дмитриев в мае 2024 г. сообщил, что РФПИ расширяет взаимодействие с Китаем. Он анонсировал, что портфель российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших четырех лет может удвоиться. Он рассказал о планах открыть китайский офис РФПИ, а также о пяти крупных проектах, которые будут реализовываться совместно с инвесторами из КНР.