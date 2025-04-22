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РФПИ и зарубежные инвестфонды построят новый деловой комплекс в Москве

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), УК «Лидер» и пять фондов из стран Ближнего Востока и Азии реализуют проект строительства общественно-делового комплекса (ОДК) «Фили» в Москве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

Проект комплекса объединит Кутузовский проспект, проспект Багратиона, Филевскую ветку метро, наземное метро МЦД-1, а также маршруты наземного транспорта и пешеходные дороги. 

В конкурсе на лучшую концепцию комплекса победило «Архитектурное бюро Т. Башкаева». Площадь ОДК составит более 200 000 кв. м. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнил в Telegram, что проект предполагает строительство небоскреба высотой 260 м.

Дмитриев в мае 2024 г. сообщил, что РФПИ расширяет взаимодействие с Китаем. Он анонсировал, что портфель российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших четырех лет может удвоиться. Он рассказал о планах открыть китайский офис РФПИ, а также о пяти крупных проектах, которые будут реализовываться совместно с инвесторами из КНР.

Вместе с тем обсуждаются возможность и условия возвращения западных компаний. Это происходит на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа, выступающего за экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона. В ходе первой за несколько лет встречи российской и американской делегаций 18 февраля Дмитриев заявил, что, покинув Россию, американский бизнес потерял $300 млрд.

Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд. Глава РФПИ заявлял, что США понимают, что китайские компании замещают позиции американских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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