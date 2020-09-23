Папа, который устал искать няню, разработал онлайн-сервис домашнего персонала

Начну с того, что в 2012 году мы с семьей переехали в Москву, потому что так было лучше для развития своих проектов. У нас двое детей, 3 и 10 лет, и нам было важно чтобы при всей нашей занятости у них сохранялся четкий распорядок дня и возможность посещать развивающие занятия.