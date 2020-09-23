Папа, который устал искать няню, разработал онлайн-сервис домашнего персонала
Сергей, предприниматель, топ-менеджер лидирующих E-commerce и MarketPlace-платформ рынка, основатель 7Hands с историей о том, как они создали открытый для всех безопасный сервис для поиска проверенного домашнего персонала и работы в семьях.
Всего 3 из 15 нянь хотят работать за 100 тысяч рублей в месяц
Такими оказались результаты наших первых собеседований на должность няни.
Начну с того, что в 2012 году мы с семьей переехали в Москву, потому что так было лучше для развития своих проектов. У нас двое детей, 3 и 10 лет, и нам было важно чтобы при всей нашей занятости у них сохранялся четкий распорядок дня и возможность посещать развивающие занятия.
В новом городе поиск через соцсети и знакомых для нас не работал, поэтому мы пользовались сайтами для поиска работы и услугами агентств.
На этапе выбора всё было прекрасно: масса резюме, отличные рекомендации, обещания гарантий замены, если няня не подойдет. По отзывам все кандидаты были сверхответственными.
Мы назначили 15 собеседований на ближайшие выходные и были уверены, что дело в шляпе.
В день Х явились только 3 из 15 нянь. Остальные кандидаты даже не перезвонили, чтобы предупредить об отсутствии. Долго перебирать мы не могли, подписали контракт с наиболее подходящей соискательницей, а потом наша жизнь превратилась в мексиканский сериал.
За год у нас сменилось 6 или 7 нянь, и каждый раз когда мы думали, что теперь уже точно ко всему готовы, няни удивляли снова и снова.
Одна девушка сутками говорила по телефону или «чатилась», пока ребенок ел грязь на детской площадке. Другая постоянно отпрашивалась и однажды просто не явилась на работу. Одна из нянь устраивала свою личную жизнь, параллельно присматривая за ребенком.
Об украденной косметике и исчезнувших из холодильника продуктах просто промолчу. Хорошо, что на этом и закончилось, а то из газет и телепередач можно услышать совсем кошмарные истории...
Опыт наших знакомых и истории на форумах подтвердили наши выводы: существующий рынок услуг домашнего персонала напоминает Дикий Запад:
● исполнители работают с неподтвержденными рекомендациями, которые невозможно проверить;
● этими резюме наполняются базы кадровых агентств;
● в семьи попадают случайные люди, которым страшно доверить ребенка.
А ведь няня в Москве получает до 100 тысяч рублей в месяц, а при поиске персонала через агентство к этой сумме добавляется разовый платеж в 25-50 тысяч. И ладно деньги, а сколько уходит нервов!
Сказано — сделано
Как родитель, я просто хочу доверять людям, которых мы приглашаем в семью: няне, домработнице, сиделке, репетитору. Хочу верить, что обычные семьи могут обходиться без видеокамер и полиграфов.
Как предприниматель, я понимаю, что мы можем прийти к этому результату, создав сервис с тщательной проверкой данных и компетенций домашнего персонала.
Всегда будут два типа людей: те, кто готов сделать всё сам, и те, кто ставит профессионализм и безопасность выше денег. Однако при прочих равных люди предпочитают договариваться напрямую, так легче найти своего человека, согласовать условия работы, понять, подходите ли вы друг другу.
Мы с командой заметили, что на фоне развития интернета и соцсетей этот тренд в сфере поиска домашнего персонала еще больше укрепился.
Поэтому мы не стали открывать еще одно агентство или базу резюме, а создали 7Hands — платформу для безопасного поиска работы в семье или надежного домашнего персонала.
Люди могут пройти все шаги, от регистрации на сайте до подписания договора, без барьеров вроде платы за доступ к контактам или резюме.
По умолчанию все пользователи имеют бесплатный доступ ко всему функционалу. Чтобы отсекать мошенников и роботов, в этом варианте есть ограничения на количество откликов в день, но в этих рамках пользователи успешно решают свои задачи.
Те, кому нужен быстрый результат, могут включить продвинутый аккаунт, с которым эффективность поиска вырастает минимум в 2-3 раза.
Бесплатно или быстро
7Hands — это коммерческий проект, и мы не один год продумывали и разрабатывали сложный функционал сервиса. На очереди ряд нововведений, включая мобильное приложение. При этом каждый месяц мы вкладываем в рекламу от 0,6 до 1 миллиона рублей, чтобы пользователи видели реальные и актуальные резюме и быстро находили друг друга.
Огромная заслуга в этом наших инвесторов, которые «болеют» за успех 7Hands и верят в то, что будущее за IT-проектами. Они готовы долго ждать возврата инвестиций, но нам важно оправдать их доверие.
Поэтому при монетизации мы учли интересы всех сторон. Сервисом можно пользоваться бесплатно, без ограничений по функционалу, просто с меньшим количеством взаимодействий (звонков, сообщений). Это подходит тем, у кого вопрос не очень срочный.
Остальные выбирают альтернативу и переходят на PRO-аккаунт, где можно сколько угодно откликаться на вакансии и общаться с соискателями.
Они в кратчайшие сроки решают свой вопрос с работой или домашним персоналом, а мы получаем возможности для развития и пополнения каталогов новыми анкетами и свежими вакансиями.
Основатель и команда
Нам повезло со всеми людьми, которые приложили руки и головы к развитию проекта.
Костяк команды 7Hands формировался с 2008 года.
Мы готовили «Юлмарт» к выходу на IPO, раскручивали электронный каталог для сети магазинов премиум-сантехники «Макслевел» и создавали on-line сервис по разработке дизайна интерьеров для ведущего дистрибьютора керамической плитки «Баусервис».
На позиции топ-менеджера «Юлмарта» я впитал уникальный опыт создания и развития этой и других глобальных онлайн-платформ: Amazon, Facebook, Uber и многих других. Уже тогда стало очевидно, что будущее за ресурсами, которые формируют сообщества людей, объединенных общими интересами, и «чувствуют» своих клиентов.
Идею создания собственной IT-компании мы с командой обкатали в 2012 году, подняв с нуля стартап в сфере поиска работы и развития карьеры. Сейчас эта компания прочно обосновалась на рынке.
Двое коллег, которые участвовали в запуске, потом сами же стали нашими клиентами и успешно трудоустроились в лидирующие компании.
Люди, с которыми мы развиваем 7Hands, — молодые и амбициозные профессионалы с горящими глазами и с новыми идеями того, как нам стать полезнее для людей.
Нам нужны только лучшие, поэтому в команду мы вкладываемся так же сильно, как в развитие проекта.
У нас есть люди с большим опытом, компетентные в маркетинге и в продукте. Тех, кто нам нужен, можем искать долго, зато это будут люди со знаком качества.
Когда для развития проекта нужно усилить или запустить новое направление, мы «выращиваем» ключевых специалистов из числа своих сотрудников. По такой схеме уже охватили SMM, SEO, CRM-маркетинг, таргетированную и контекстную рекламу.
Для решения важных и сложных задач, где требуется большой опыт и взгляд со стороны, мы привлекаем экспертов извне или отдаем целую функцию на аутсорсинг. Например, технической стороной проекта занимается целое подразделение из 50 человек компании-подрядчика.
Как потратить миллионы на то, что никому не нужно
7Hands, по сути, пионер на российском рынке. Поэтому для нас не работают привычные стратегии и шаблонный подход.
Понимая это, мы серьезно готовились к запуску. Исследовали наш и зарубежный рынок, проходили пути пользователей на крупнейших американских и европейских сайтах по поиску домашнего персонала, чтобы понять, как сделать самый удобный инструмент для поиска работы и вакансий.
Начали с того, что вместе с ребятами из ведущего интернет-агентства за 2 месяца создали максимально детализированный прототип. В том же составе разработали функционал платформы, маркетинговую часть и продумали фирменный стиль.
Для IT-стартапов обычное дело выкатить сырой продукт, который не работает и наполовину. Для нас это было неприемлемо: в момент запуска на 7Hands работал весь базовый функционал.
И за 2,5 следующих месяца мы переделали его почти наполовину. Потому что продукт, который нужен рынку и продукт, который мы считаем нужным рынку — не всегда одно и то же.
Зато сейчас все функции заточены на решение главной задачи наших пользователей — максимально быстро получить работу или помощника в семью.
Вторым неожиданным сюрпризом оказалось то, что 2/3 пользователей не регистрируются с помощью email-адреса, на который была завязана большая часть уведомлений.
Когда мы использовали форму только с полем для ввода email, показатель незавершенных регистраций доходил до 60%! Сейчас на платформу можно зайти по номеру телефона, и все счастливы.
Перед запуском мы вручную собирали базу из более чем 280 тысяч человек и рассчитывали, что они станут основной массой пользователей. С этой целью основную ставку сделали на email, мессенджеры и смс-рассылку. А в итоге спустя полгода большую часть аудитории получаем с контекстной рекламы, а тратим на нее в 10 раз меньше.
Есть и приятные открытия. Привлекать новых пользователей и трафик на сервис оказалось намного проще и дешевле, чем мы думали.
Впрочем, это тоже заслуга продуманной стратегии. Мы не стали оставлять SEO-оптимизацию напоследок, как все, а занимались ею параллельно с запуском сервиса. За счет этого уже на старте получаем по 2500 посетителей в неделю бесплатно, с органического трафика.
Комбинация контекстной рекламы и поискового продвижения дает тренд на рост количества пользователей до 4-5 тысяч новых регистраций в месяц.
Мозговые штурмы в офисе, новые инсайты в парилке
Из этого опыта мы вынесли правила, которым следуем до сих пор:
1) не переть напролом;
2) не заливать проблему деньгами инвесторов.
В первые месяцы после запуска мы несколько раз кардинально меняли стратегию.
Заметив, что лучшие идеи приходят в голову на выходных, мы взяли за правило устраивать по понедельникам традиционный мозговой штурм. Случалось и так, что каждую неделю мы решали всё переделать и принимали ключевые решения.
Каждый член команды может что-то предложить. И все знают, что мы придумываем идеи не ради идеи, а для того, чтобы решать задачи пользователей, помогать им и мотивировать их возвращаться на 7Hands каждый раз, когда им понадобятся услуги или вакансии.
Поэтому мы в реальном времени следим за жизнью платформы.
Ключевые показатели работы сервиса выводятся прямо на монитор в офисе. Мы наблюдаем, сколько людей находится на сайте, как часто они пишут сообщения или размещают вакансии. Это помогает понять, насколько людям у нас хорошо и удобно.
Даже за стенами офиса все продолжают болеть за 7Hands. Как минимум раз в неделю мы с моими коллегами из числа руководителей со времен работы в «Юлмарте» устраиваем поход в баню. Самая популярная тема наших банных разговоров — деловые проекты. Мы делимся экспертизой, решением проблем и невзначай получаем мощные инсайты.
От чего мы точно не откажемся, так это от стратегии вести бизнес честно и всеми силами обеспечивать надежность поиска персонала и работы в семьях.
Доверие как бумеранг
Идея платформы в том, чтобы создать среду доверия с пользователями и между ними. Для этого у нас работает система проверки, которая включает обязательные и добровольные уровни.
Пользователь при регистрации выбирает свою роль — соискатель или работодатель, подтверждает свой email-адрес и телефон, а наши сотрудники проверяют их подлинность.
Когда мы проверяем всех пользователей по «черным спискам», это не значит, что мы голословно верим всему, что написано в интернете. В 7Hands организовано подразделение для проверки пользователей, насчет которых мы не уверены или засомневались.
Специально подготовленные сотрудники в личном общении по телефону узнают подробности, которые не указаны в профиле или в тексте вакансии. Проверенный пользователь получает соответствующую отметку в профиле, и ему доверяют больше.
Соискатели, которые хотят подтвердить свою квалификацию и создать профессиональную репутацию, могут отправить свои документы на проверку подлинности и пройти психологическое и профессиональное тестирование.
Для полного контроля в вопросе поиска домашнего персонала есть услуга комплексной проверки благонадежности через наших партнеров Sum&Substance.
Они помогают выявить недобросовестных пользователей и защититься от мошенников пользователям сервисов шеринговой экономики (YouDrive), маркетплейсам (Avito), такси (Gett) и другим ведущим российским и мировым проектам.
Всё происходит в полном соответствии с законом: Sum&Substance аккредитована Роскомнадзором в области персональных данных, а информацию для отчета берут из открытых источников.
В течение 30 минут работодатель получает оценку степени риска соискателя по различным критериям: подлинности документов, уголовных и административных правонарушениях, причастию к нарушениям, связанным с алкоголем и наркотиками, случаях агрессивного поведения. И может окончательно решить, нанимать ли этого человека.
Во главу угла поставили простоту и дружелюбность платформы: чтобы можно было быстро оформить анкету или резюме, не читая «многабукаф» в разделе помощи, и сразу приступить к поиску. Почти всю стандартную информацию (опыт, ставку за час, образование) человек выбирает кликом по нужному пункту.
Такой подход помог еще и сделать максимально информативный каталог вакансий и резюме.
На сайте работает умный алгоритм рейтинга и результатов выдачи в каталоге. Вы увидите самых подходящих под ваши критерии соискателей, которых больше всего рекомендуют другие пользователи.
На платформе ценится открытость: больше всего просмотров получают анкеты с подтвержденными контактами, видеообращениями, фотографиями.
Конфиденциальность пользователей и защита данных в приоритете.
Например, нельзя увидеть личные данные и контакты работодателя, пока он сам ими не поделится.
С целью безопасности мы также скрываем телефоны всех пользователей. Для тех, кто пока не хочет «светить» свой номер телефона, недавно реализовали возможность звонить внутри сервиса 7Hands и скоро добавим опцию видеосвязи.
Ради пользы и порядка: стратегии и планы
Если смотреть шире, мы строим сообщество людей, объединенных заботой о семье и безопасности.
Результаты исследований показали, что даже несмотря на высокие зарплаты и адекватных работодателей домашний персонал в семьях меняется очень часто. Рынок очень большой и многосторонний, и наша платформа не только для семей и отдельных специалистов.
Среди клиентов 7Hands: кадровые агентства, клининговые компании, дома престарелых, гостиницы для животных, детские клубы и центры развития, частные школы и детские сады.
Мы рассматриваем конкурентов как партнеров, с которыми можем сделать рынок более цивилизованным и открытым.
Например, собранная нами информация о недобросовестных пользователях может быть полезна различным агентствам и сервисам, которые хотят исключить злоупотребление доверием семей.
Кроме совместной работы, мы хотим объединять людей для помощи. Нам всем важно работать в проекте, который не только получает, а и отдает.
После успешной монетизации 7Hands мы перенесем на него имеющийся успешный опыт благотворительности (помощи детям). Наша компания в сфере трудоустройства более года сотрудничает с Русфондом. За это время мы направили на лечение тяжелобольных детей более 1,2 миллиона рублей и бесплатно помогли трудоустроиться родителям в тяжелых обстоятельствах.
У 7Hands более широкая аудитория, и каждый родитель понимает важность подобных проектов. Поэтому мы сможем поддержать еще больше семей.
Если смотреть шире, то мы появились очень вовремя: сейчас на государственном уровне решается вопрос лицензирования нянь.
Спрос на услуги домашнего персонала растет, появляются четкие критерии отбора. И мы предоставим квалифицированным специалистам удобную платформу для продвижения и поиска клиентов, где можно сразу запустить «сарафанное радио».
Посмотреть, как устроена платформа, разместить вакансию или найти домашний персонал можно на нашем сайте.
7hands.com; info@7hands.com; 8 800 707 09 97