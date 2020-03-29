Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек
За последние сутки в России зарегистрированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1534.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (197). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 27, в Санкт-Петербурге – на пять, в Пензенской области – на столько же. По четыре новых случая зафиксировано в Коми и Чечне. По три – в Челябинской и Омской областях. По два – в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае. По одному – в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Амурской областях, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии.
За сутки число умерших от коронавируса выросло на четыре – до восьми, сообщает оперативный штаб. Шесть человек скончались в Москве (плюс два за сутки), один – в Санкт-Петербурге и один – в Оренбургской области.
Выздоровели 15 человек (10 в Москве, двое в Московской области, по одному в Свердловской, Кемеровской областях и Краснодарском крае). За все время из российских больниц выписались 64 человека, поправившихся после коронавируса.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (1014), Московская область (112) и Санкт-Петербург (42). В число первых также входят Свердловская область (24), Крым (20), Краснодарский край (17), Якутия (15), Самарская область и Татарстан (по 14), Красноярский край и Челябинская область (по 12). В общей сложности коронавирус выявлен в 65 субъектах России.
В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было выявлено более 575 000 заболевших коронавирусом в 201 стране. Скончались 26 654 человека.