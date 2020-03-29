Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (197). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 27, в Санкт-Петербурге – на пять, в Пензенской области – на столько же. По четыре новых случая зафиксировано в Коми и Чечне. По три – в Челябинской и Омской областях. По два – в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае. По одному – в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Амурской областях, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии.