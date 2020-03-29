Умер бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
В Москве на 67-м году жизни умер Валентин Горбунов, бессменно возглавлявший Мосгоризбирком с 1995 по 2020 гг. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня не стало Валентина Горбунова. <...> В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким», – написал он в Twitter.
Соболезнования родственникам выразила также председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Горбунов много сделал для того, чтобы столичная избирательная система стала одной из самых прозрачных в России, заявила она. «Человек, удивительно сочетающий в себе опыт и умение четко отвечать на современные запросы», — охарактеризовала Памфилова бывшего председателя Мосгоризбиркома (цитата по ТАСС). По ее словам, в ЦИК знали о тяжелой болезни Горбунова и пытались, как могли, его поддержать.
Горбунов ушел в отставку с должности председателя Мосгоризбиркома 16 марта по собственному желанию. «Покидаю свой пост по состоянию здоровья», – объяснил он. В это время Горбунов, по его словам, находился в больнице.
Отставки Горбунова давно добивалась оппозиция. Ситуация обострилась летом 2019 г. из-за недопуска ряда независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Вопрос об отставке председателя Мосгоризбиркома даже обсуждался на встрече Памфиловой с кандидатами от КПРФ в депутаты столичного парламента. Тогда глава ЦИК призналась, что у комиссии давно есть претензии к работе Мосгоризбиркома, но она не может прямым указанием отправить в отставку Горбунова.
Однако реальной причиной отставки председателя столичной избирательной комиссии в итоге стало именно состояние здоровья, говорил собеседник «Ведомостей» в ЦИК.
Горбунов начал заниматься организацией и проведением выборов с конца 1970-х гг. – сначала в качестве члена различных избирательных комиссий, затем как сотрудник аппарата ЦИК СССР. В Мосгоризбирком он пришел в 1993 г., а спустя два года возглавил его.
Горбунов был кандидатом юридических наук, заслуженным юристом Российской Федерации и был отмечен государственными наградами.