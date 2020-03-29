Умер бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Соболезнования родственникам выразила также председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Горбунов много сделал для того, чтобы столичная избирательная система стала одной из самых прозрачных в России, заявила она. «Человек, удивительно сочетающий в себе опыт и умение четко отвечать на современные запросы», — охарактеризовала Памфилова бывшего председателя Мосгоризбиркома (цитата по ТАСС). По ее словам, в ЦИК знали о тяжелой болезни Горбунова и пытались, как могли, его поддержать.