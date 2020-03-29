Счастье с бородой: памяти Кшиштофа Пендерецкого

Действительно, кластеры – что тут такого? И труба в унисон с меццо-сопрано – разве что-то небывалое? Едва ли лидер «новой польской школы», как ее спешно стали называть, придумал какие-то новые приемы по сравнению с коллегами-авангардистами из Западной Европы. Секрет его обаяния был в другом: весь механизм его партитур был нацелен на слушателя. Те же примочки, что у Ксенакиса или Луиджи Ноно, работали во сто крат более эмоционально и даже театрально. Пишущая машинка в оркестре – ее придумали задолго до появления партитуры «Флуоресценции». Но только у Пендерецкого она зазвучала как цоканье копыт Апокалипсиса.