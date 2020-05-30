В России выявлено почти 9000 новых больных коронавирусом

В России выявлено почти 9000 новых больных коронавирусомУмер 181 пациент с COVID-19
За сутки в России выявлено 8952 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 396 575 человек. При этом почти у 42% новых пациентов COVID-19 протекал бессимптомно и был выявлен только в результате тестирования.
Больше всего новых заболевших в Москве – 2367. Почти 85% из них – это люди младше 65 лет, 11,5% новых инфицированных – дети. В Московской области количество пациентов с COVID-19 выросло на 735, в Санкт-Петербурге – на 365, в Нижегородской области – на 289, в Свердловской – на 261, в Ханты-Мансийском автономном округе – на 167, в Иркутской области – на 162, в Архангельской – на 158, в Волгоградской – на 154, в Ростовской – на 152, в Челябинской – на 150, в Красноярском крае – на 136, в Дагестане – на 126, в Якутии – на 114, в Новосибирской области – на 109, в Тульской – на 107, в Брянской – на 105. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев COVID-19.
Количество умерших от коронавируса в России выросло до 4555, за сутки скончался еще 181 человек. Больше всего пациентов с COVID-19 умерло в Москве – 78, это рекордный суточный показатель для столицы. Оперативный штаб напомнил, что в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции.
Выздоровели за последние сутки 8212 человек, переболевших коронавирусом. Всего в стране вылечились 167 469 пациентов, из них 3599 в Москве. Таким образом, количество выписанных за сутки в столице в 1,5 раза превысило число новых заболевших.
Лидерами по заболеваемости COVID-19 являются Москва (178 196), Московская область (38 238), Санкт-Петербург (15 580), Нижегородская область (9533), Свердловская (5184), Дагестан (4830), Ростовская область (4580), Красноярский край (4121), Калужская область (3834) и Тульская (3751).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,9 млн заболевших коронавирусом. Свыше 365 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,7 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболели более 465 000 человек.