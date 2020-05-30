Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России выявлено почти 9000 новых больных коронавирусом

Умер 181 пациент с COVID-19
Дарья Коржова
АГН «Москва»

За сутки в России выявлено 8952 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 396 575 человек. При этом почти у 42% новых пациентов COVID-19 протекал бессимптомно и был выявлен только в результате тестирования.

Больше всего новых заболевших в Москве – 2367. Почти 85% из них – это люди младше 65 лет, 11,5% новых инфицированных – дети. В Московской области количество пациентов с COVID-19 выросло на 735, в Санкт-Петербурге – на 365, в Нижегородской области – на 289, в Свердловской – на 261, в Ханты-Мансийском автономном округе – на 167, в Иркутской области – на 162, в Архангельской – на 158, в Волгоградской – на 154, в Ростовской – на 152, в Челябинской – на 150, в Красноярском крае – на 136, в Дагестане – на 126, в Якутии – на 114, в Новосибирской области – на 109, в Тульской – на 107, в Брянской – на 105. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев COVID-19.

Количество умерших от коронавируса в России выросло до 4555, за сутки скончался еще 181 человек. Больше всего пациентов с COVID-19 умерло в Москве – 78, это рекордный суточный показатель для столицы. Оперативный штаб напомнил, что в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции.

Песков попросил Минздрав разъяснить данные о смертности врачей

Он заявил, что не знает, как медики считают смерти своих коллег

Выздоровели за последние сутки 8212 человек, переболевших коронавирусом. Всего в стране вылечились 167 469 пациентов, из них 3599 в Москве. Таким образом, количество выписанных за сутки в столице в 1,5 раза превысило число новых заболевших.

Лидерами по заболеваемости COVID-19 являются Москва (178 196), Московская область (38 238), Санкт-Петербург (15 580), Нижегородская область (9533), Свердловская (5184), Дагестан (4830), Ростовская область (4580), Красноярский край (4121), Калужская область (3834) и Тульская (3751).

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,9 млн заболевших коронавирусом. Свыше 365 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,7 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболели более 465 000 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных