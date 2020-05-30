В России выявлено почти 9000 новых больных коронавирусом

Больше всего новых заболевших в Москве – 2367. Почти 85% из них – это люди младше 65 лет, 11,5% новых инфицированных – дети. В Московской области количество пациентов с COVID-19 выросло на 735, в Санкт-Петербурге – на 365, в Нижегородской области – на 289, в Свердловской – на 261, в Ханты-Мансийском автономном округе – на 167, в Иркутской области – на 162, в Архангельской – на 158, в Волгоградской – на 154, в Ростовской – на 152, в Челябинской – на 150, в Красноярском крае – на 136, в Дагестане – на 126, в Якутии – на 114, в Новосибирской области – на 109, в Тульской – на 107, в Брянской – на 105. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев COVID-19.