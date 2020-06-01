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В России выявили более 9000 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших приблизилось к 415 000 человек
Алена Якушова
Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки зафиксировано 9035 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. У более 40% новых больных не было симптомов заболевания. Общее число заболевших в стране выросло до 414 878 человек.

Выздоровели за сутки 3994 человека — это минимальный показатель с 18 мая, когда оперштаб сообщил о 2836 выздоровевших за сутки. Всего в России вылечились от коронавируса уже 175 877 человек, это более 42% заразившихся. Умерли от коронавируса чуть более 1% инфицированных – 4855 человек (плюс 162 за сутки).

В Москве COVID-19 за сутки подтвердился у 2297 человек, а вылечились от коронавируса 2060 пациентов. Число новых случаев заражения второй день подряд превышает количество выздоровевших за сутки пациентов, хотя до этого шесть дней подряд было ниже. С начала эпидемии коронавирусом в Москве заразились 183 088 человек, почти 45% заболевших уже выздоровели – 82 239 человек, по данным оперштаба. Умерли от коронавируса 2553 жителей столицы, 76 из них за последние сутки.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 84 регионах. После Москвы больше всего зараженных за сутки выявлено в Московской области (728), Санкт-Петербурге (364), Нижегородской (315), Свердловской (283), Иркутской (229), Волгоградской (189) и Ростовской (184) областях. В Ханты-Мансийском автономном округе заболевших коронавирусом стало на 151 человека больше, в Дагестане – на 141, в Архангельской области – на 135, в Челябинской – на 134. По 131 случаю заражения зафиксировано в Астраханской области и Красноярском крае. В Тульской области выявили за сутки 113 новых случаев COVID-19, в Якутии – 112, в Воронежской области – 111, в Новосибирской – 105, в Брянской – 102, в Ульяновской – 101. В остальных регионах зафиксировано менее 100 новых случаев заболевания.

Первая тройка регионов по общему числу заразившихся коронавирусом останется неизменнойМосква (183 088 заболевших), Московская область (39 723) и Санкт-Петербург (16 313). На четвертом и пятом местах – Нижегородская (10 149) и Свердловская (5732) области. В топ-10 регионов также входят Дагестан (5096), Ростовская область (4942), Красноярский край (4380), Калужская (4009) и Тульская (3968) области, следует из данных федерального оперштаба.

В мире коронавирусом заразились уже более 6,1 млн человек в 188 странах, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли от коронавируса более 372 000 человек, выздоровели – свыше 2,6 млн больных. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая Соединенным Штатам, где число заболевших приблизилось к 1,8 млн, и Бразилии, где коронавирусную инфекцию нашли у почти 515 000 человек. По числу умерших от коронавируса лидируют США – там умерли более 104 000 инфицированных, а также Великобритания (более 38 500 жертв COVID-19) и Италия (свыше 33 000 умерших). Россия занимает 14-е место по смертности от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных