В России выявили более 9000 новых случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 84 регионах . После Москвы больше всего зараженных за сутки выявлено в Московской области (728), Санкт-Петербурге (364), Нижегородской (315), Свердловской (283), Иркутской (229), Волгоградской (189) и Ростовской (184) областях. В Ханты-Мансийском автономном округе заболевших коронавирусом стало на 151 человека больше, в Дагестане – на 141, в Архангельской области – на 135, в Челябинской – на 134. По 131 случаю заражения зафиксировано в Астраханской области и Красноярском крае. В Тульской области выявили за сутки 113 новых случаев COVID-19, в Якутии – 112, в Воронежской области – 111, в Новосибирской – 105, в Брянской – 102, в Ульяновской – 101. В остальных регионах зафиксировано менее 100 новых случаев заболевания.