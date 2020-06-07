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Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Все ограничения, скорее всего, снимут до конца месяца, говорят близкие к мэрии источники
Алена Якушова Бэла Ляув
Проверка электронных пропусков в московском метро /Евгений Разумный / Ведомости

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. Близкий к столичным властям источник издания рассказал, что об отмене пропусков может быть объявлено уже завтра, 8 июня. Ограничения власти планируют снимать в два этапа – 10 и 15 июня, отмена пропусков возможна на финальном этапе, рассказал источник «Интерфакса».

Несколько близких к мэрии источников «Ведомостей» подтвердили, что отмена пропускной системы обсуждается. Скорее всего, до конца месяца будут сняты все ограничения, сказал один из собеседников «Ведомостей». По словам близкого к мэрии источника, к июлю в столице откроются кафе и салоны красоты, но сохранится необходимость ходить в масках и соблюдать дистанцию. 

О снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до конца месяца ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. 4 июня он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что до июля в городе поэтапно можно будет снять большинство ограничений, но санитарные ограничения в столице придется сохранить еще не один месяц. График снятия ограничений мэрия Москвы может опубликовать в понедельник, 8 июня, сказал Собянин.

Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

С июня маску нужно носить при любом выходе на улицу

Тогда власти Москвы смогут принять «более радикальные решения» по снятию ограничений, сказал мэр на следующий день в эфире канала «Россия 1». По его словам, решения по дальнейшему ослаблению ограничений должны приниматься спустя неделю после того, как были сняты другие запреты. 

1 июня в Москве открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры, жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. В то же время были ужесточены требования по использованию средств защиты: ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу. Режим самоизоляции, введенный в столице в марте, действует до 14 июня. Система пропусков начала действовать с 15 апреля – пользоваться личным и общественным транспортом можно только с цифровым пропуском.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных