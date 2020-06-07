Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропуска в Москве могут отменить с середины июняВсе ограничения, скорее всего, снимут до конца месяца, говорят близкие к мэрии источники
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. Близкий к столичным властям источник издания рассказал, что об отмене пропусков может быть объявлено уже завтра, 8 июня. Ограничения власти планируют снимать в два этапа – 10 и 15 июня, отмена пропусков возможна на финальном этапе, рассказал источник «Интерфакса».
Несколько близких к мэрии источников «Ведомостей» подтвердили, что отмена пропускной системы обсуждается. Скорее всего, до конца месяца будут сняты все ограничения, сказал один из собеседников «Ведомостей». По словам близкого к мэрии источника, к июлю в столице откроются кафе и салоны красоты, но сохранится необходимость ходить в масках и соблюдать дистанцию.
О снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до конца месяца ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. 4 июня он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что до июля в городе поэтапно можно будет снять большинство ограничений, но санитарные ограничения в столице придется сохранить еще не один месяц. График снятия ограничений мэрия Москвы может опубликовать в понедельник, 8 июня, сказал Собянин.
Тогда власти Москвы смогут принять «более радикальные решения» по снятию ограничений, сказал мэр на следующий день в эфире канала «Россия 1». По его словам, решения по дальнейшему ослаблению ограничений должны приниматься спустя неделю после того, как были сняты другие запреты.
1 июня в Москве открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры, жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. В то же время были ужесточены требования по использованию средств защиты: ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу. Режим самоизоляции, введенный в столице в марте, действует до 14 июня. Система пропусков начала действовать с 15 апреля – пользоваться личным и общественным транспортом можно только с цифровым пропуском.