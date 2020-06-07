Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

1 июня в Москве открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры, жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. В то же время были ужесточены требования по использованию средств защиты: ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу. Режим самоизоляции, введенный в столице в марте, действует до 14 июня. Система пропусков начала действовать с 15 апреля – пользоваться личным и общественным транспортом можно только с цифровым пропуском.