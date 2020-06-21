Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек

Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человекВрачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 7728 пациентов
В России выявлено 7728 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативным штаб. По его данным, с начала эпидемии общее число подхвативших вирус достигло 584 680 человек. В 30,2% случаев у заразившихся не было симптомов коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в России скончались 109 пациентов с пневмонией и диагностированным COVID-19. Общее число смертельных случаев увеличилось до 8111, за весь период выздоровели 339 711 пациентов.
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5119 человек, продолжают лечение 236 858 пациентов.
Ежедневный прирост новых случаев менее 8000 заболевших держится пятый день подряд, начиная с 17 июня. До этого последний раз меньше 8000 новых больных с COVID-19 врачи выявили 1 мая.
Среди российских регионов по числу заболевших COVID-19 лидирует Москва ‒ 213 946 заболевших. За последние сутки число заразившихся увеличилось на 968 человек. Как отмечает оперативный штаб, это самое низкое число новых случаев с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с 20 июня составляет 8%. С начала пандемии в столице умерли 3597 человек, из них 32 пациента ‒ за последние сутки. За весь период выздоровели 135 556 человек, лечение продолжают 74 793 заболевших. «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов», ‒ передает оперштаб слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Среди регионов России на втором месте по числу заразившихся коронавирусом находится Подмосковье. Всего в Московской области вирус был обнаружен у 53 869 человек, прирост за прошедшие сутки составил 549 новых случаев. На сегодняшний день в Подмосковье выздоровели 23 798 человек. За весь период скончались 783 пациента с COVID-19.
В топ-5 регионов России по числу заразившихся также входят Санкт-Петербург (22 195 заболевших за весь период), Нижегородская (15 555) и Свердловская области (10 932). В остальных российских регионах общее число заболевших на сегодня не превышает 8600 человек.
В мире коронавирус нового типа обнаружен уже у более чем 8,79 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия в мире находится на третьем месте по числу заболевших. Больше всего заразившихся наблюдается в США – 2,25 млн человек, на втором месте Бразилия с более чем 1 млн случаев. Всего в мире умерли 464 510 пациентов с COVID-19, из них 119 719 летальных исходов в США, 49 976 – в Бразилии и 42 674 – в Великобритании.