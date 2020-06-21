Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек

В мире коронавирус нового типа обнаружен уже у более чем 8,79 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия в мире находится на третьем месте по числу заболевших. Больше всего заразившихся наблюдается в США – 2,25 млн человек, на втором месте Бразилия с более чем 1 млн случаев. Всего в мире умерли 464 510 пациентов с COVID-19, из них 119 719 летальных исходов в США, 49 976 – в Бразилии и 42 674 – в Великобритании.