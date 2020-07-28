В России зарегистрировали 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 5395 новых случаев заражения коронавирусомУмерли за сутки 150 пациентов
В России за сутки выявили 5395 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 823 515. Умерли за день 150 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 504.
За сутки полностью выздоровели 8888 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 612 217 человек. Продолжают лечение 197 794 больных.
В Москве зарегистрировали 674 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 239 315. За сутки выздоровели 827 больных, лечение продолжают 59 082 человека. Накануне в городе умерли 10 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 4421 пациент.
Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+209), в Ханты-Мансийском автономном округе (+187), в Петербурге (+168), В Мурманской области (+164), в Нижегородской (+163) и Иркутской областях (+162), в Красноярском крае (+153), Ямало-Ненецком автономном округе (+136) и в Ростовской области (+133).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (239 315), Московская область (63 018) и Санкт-Петербург (30 975).
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 28 июля, превысило 16,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,2 млн из них приходится на США, более 2,4 млн – на Бразилию, 1,4 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 654 000 человек, более 148 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.