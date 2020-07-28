Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России зарегистрировали 5395 новых случаев заражения коронавирусом

Умерли за сутки 150 пациентов
Артем Гирш
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 5395 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 823 515. Умерли за день 150 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 504.

За сутки полностью выздоровели 8888 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 612 217 человек. Продолжают лечение 197 794 больных.

В Москве зарегистрировали 674 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 239 315. За сутки выздоровели 827 больных, лечение продолжают 59 082 человека. Накануне в городе умерли 10 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 4421 пациент.

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Границы пока откроют с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией

Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+209), в Ханты-Мансийском автономном округе (+187), в Петербурге (+168), В Мурманской области (+164), в Нижегородской (+163) и Иркутской областях (+162), в Красноярском крае (+153), Ямало-Ненецком автономном округе (+136) и в Ростовской области (+133).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (239 315), Московская область (63 018) и Санкт-Петербург (30 975).

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 28 июля, превысило 16,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,2 млн из них приходится на США, более 2,4 млн – на Бразилию, 1,4 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 654 000 человек, более 148 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных