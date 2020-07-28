Адвокат Сафронова рассказал о предложении пойти на сделку со следствием
Следствие предложило бывшему журналисту и советнику гендиректора «Роскосмоса» Ивану Сафронову раскрыть имена источников его публикаций, рассказал «Ведомостям» адвокат Иван Павлов. По его словам, предложение прозвучало после допроса 13 июля. Какие конкретно источники и из каких публикаций, следователь не уточнил.
«В какой-то момент следователь сказал, что досудебное соглашение было бы для вас идеальным вариантом», — рассказал Павлов. После этих слов следователя адвокаты спросили, что кроме признания вины, предполагается в соглашении. На это следователь ответил, что «еще источники публикаций». Павлов сказал, что сделку со следствием они с Сафроновым не обсуждали и не рассматривали как допустимый вариант.
«Мы такой вариант даже не рассматривали», — сказал адвокат, отметив, что «нельзя интересоваться источниками в рамках уголовного дела и одновременно говорить, что дело никак не связано с журналистской деятельностью Ивана».
Адвокат уточнил, что о дальнейших следственных действиях пока неизвестно, поскольку у Сафронова подозревают коронавирус.
«Если диагноз подтвердится, то мы будем настаивать на приостановлении следственных действий и отмене меры пресечения», — сказал Павлов. Кассационную жалобу на решение Мосгорсуда об аресте адвокаты еще не подали, поскольку у них нет мотивированного решения суда, объяснил он.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие.