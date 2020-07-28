Адвокат Сафронова рассказал о предложении пойти на сделку со следствием

«В какой-то момент следователь сказал, что досудебное соглашение было бы для вас идеальным вариантом», — рассказал Павлов. После этих слов следователя адвокаты спросили, что кроме признания вины, предполагается в соглашении. На это следователь ответил, что «еще источники публикаций». Павлов сказал, что сделку со следствием они с Сафроновым не обсуждали и не рассматривали как допустимый вариант.