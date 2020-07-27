У Ивана Сафронова заподозрили коронавирус
Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, изолировали в отдельной камере в СИЗО «Лефортово» из-за подозрения COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
«В таких случаях всегда переводят в отдельную камеру под особое наблюдение. Согласно инструкции, тест у него уже взяли. В целом, чувствует он себя нормально»», — сказал агентству ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.
25 мая пресс-служба ФСИН России сообщила, что коронавирус выявлен у 980 сотрудников ведомства и 238 заключенных. В этот же день ТАСС сообщал, что у троих заключенных в СИЗО «Лефортово» подозревают COVID-19.
Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает. «Роскосмос», в котором Сафронов работал на момент задержания, сообщил, что обвинение не связано с работой в госкорпорации.