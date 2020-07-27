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У Ивана Сафронова заподозрили коронавирус

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Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, изолировали в отдельной камере в СИЗО «Лефортово» из-за подозрения COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.  

«В таких случаях всегда переводят в отдельную камеру под особое наблюдение. Согласно инструкции, тест у него уже взяли. В целом, чувствует он себя нормально»», — сказал агентству ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников. 

25 мая пресс-служба ФСИН России сообщила, что коронавирус выявлен у 980 сотрудников ведомства и 238 заключенных. В этот же день ТАСС сообщал, что у троих заключенных в СИЗО «Лефортово» подозревают COVID-19.

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Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает. «Роскосмос», в котором Сафронов работал на момент задержания, сообщил, что обвинение не связано с работой в госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных