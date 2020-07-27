У Ивана Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает. «Роскосмос», в котором Сафронов работал на момент задержания, сообщил, что обвинение не связано с работой в госкорпорации.