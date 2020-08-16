Прокуратура обещает больше бороться с проверками бизнеса

Прокуратура обещает больше бороться с проверками бизнесаНо прокуроры на местах еще считают бизнесменов мошенниками
Генеральный прокурор России Игорь Краснов 14 августа издал приказ, согласно которому прокуроры смогут исключать хозяйствующие субъекты из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Основания для исключения проверок из ежегодного плана в связи ограничительными мерами на период пандемии теперь распространяются и на муниципальный контроль», – уточняется в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Согласно приказу генпрокурора полномочия корректировать план проверок получат прокуроры субъектов России и приравненные к ним специализированные прокуроры. О подобном подходе к проведению проверок в Генпрокуратуре сообщали уже в начале пандемии – в марте 2020 г. Прокурорам было поручено минимизировать количество внеплановых проверок. В мае Генпрокуратура сообщила о сокращении плановых проверок на весь оставшийся 2020 год, исключив из плана 200 000 контрольных мероприятий, говорилось в сообщении ведомства.
Значительное сокращение числа проверок зафиксировали и в правительстве, об этом говорил в июле 2020 г. заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев на форуме «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее». По его словам, в период пандемии проверяющие ведомства сильно сократили масштабы проверок, а их общее количество в июне 2020 г. уменьшилось в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (103 000) и составило 19 800.
«В последнее время стала очевидной диспропорция в применении мер прокурорского реагирования – проще надзирать за самим бизнесом, чем за правильностью использования контролирующими органами своих полномочий», – отмечает Андрей Бастраков, советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Он надеется, что новые инструменты в руках прокуроров будут использованы эффективно и позволят исключать проверки.
В конце июля Торгово-промышленная палата предложила правительству продлить мораторий на проверки малых и средних предприятий на год – до июля 2021 г. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, во время отчета о работе заявил, что огромное число проверок предпринимателей – это миф, по его данным, из малого и среднего бизнеса сейчас проверяется лишь одна из 5000 организаций.
Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев согласен с тем, что в период пандемии власти стали относиться «мягче» в плане проверок, при этом он считает, что для начала принципиальных перемен должен измениться сам подход к бизнесу со стороны прокуратуры: «На сегодняшний день прокуратура многое предпринимает для сокращения проверок. Но прокуроры на местах все еще часто подражают своему начальству, которое считает предпринимателей мошенниками. Поэтому сокращение числа проверок всегда будет только административной догмой, но никак не убеждением прокурора». Он добавил, что прокуратуре стоит перенаправить свои усилия с проверок бизнеса на защиту предпринимателей: «Огромное количество людей из бизнеса действительно страдают от того, что их обманывают, обкрадывают, и прокурор нечасто становится на защиту».
Дунаев отметил, что не ждет быстрой смены курса прокуратуры и надзорных органов в отношении бизнеса.