Прокуратура обещает больше бороться с проверками бизнеса

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев согласен с тем, что в период пандемии власти стали относиться «мягче» в плане проверок, при этом он считает, что для начала принципиальных перемен должен измениться сам подход к бизнесу со стороны прокуратуры: «На сегодняшний день прокуратура многое предпринимает для сокращения проверок. Но прокуроры на местах все еще часто подражают своему начальству, которое считает предпринимателей мошенниками. Поэтому сокращение числа проверок всегда будет только административной догмой, но никак не убеждением прокурора». Он добавил, что прокуратуре стоит перенаправить свои усилия с проверок бизнеса на защиту предпринимателей: «Огромное количество людей из бизнеса действительно страдают от того, что их обманывают, обкрадывают, и прокурор нечасто становится на защиту».