Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 22 934 новых случая коронавируса

Умер 531 заболевший
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 934 человек, следует из статистики оперштаба на 12 января. Скончался 531 пациент. За весь период в России зарегистрировали более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2,8 млн пациентов выздоровели, около 63 000 — скончались от вируса.

11 января оперштаб сообщил о 23 315 случаях заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 5001 случай болезни. За весь период в городе зарегистрировано более 867 тыс. заболевших, из них более 146 тыс. продолжают лечение, а более 708 тыс. выздоровели. Умерли за весь период пандемии более 12 тыс. человек.

Ранее по теме: Частные клиники начали прививать москвичей от коронавируса

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости кроме Москвы вошли Санкт-Петербург — 2731 случай заражения, Московская область — 1083, Нижегородская область — 442, Ростовская область — 394.

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли также Санкт-Петербург — около 282 тыс. случаев заражения — и Московская область — около 171 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 90,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место в мире занимают США — 22,6 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,1 млн случаев заражения. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных