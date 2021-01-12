В России за сутки выявили 22 934 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 22 934 новых случая коронавирусаУмер 531 заболевший
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 934 человек, следует из статистики оперштаба на 12 января. Скончался 531 пациент. За весь период в России зарегистрировали более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2,8 млн пациентов выздоровели, около 63 000 — скончались от вируса.
11 января оперштаб сообщил о 23 315 случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 5001 случай болезни. За весь период в городе зарегистрировано более 867 тыс. заболевших, из них более 146 тыс. продолжают лечение, а более 708 тыс. выздоровели. Умерли за весь период пандемии более 12 тыс. человек.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости кроме Москвы вошли Санкт-Петербург — 2731 случай заражения, Московская область — 1083, Нижегородская область — 442, Ростовская область — 394.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли также Санкт-Петербург — около 282 тыс. случаев заражения — и Московская область — около 171 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 90,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место в мире занимают США — 22,6 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,1 млн случаев заражения.