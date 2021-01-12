В России за сутки выявили 22 934 новых случая коронавируса

В Москве за сутки выявили 5001 случай болезни. За весь период в городе зарегистрировано более 867 тыс. заболевших, из них более 146 тыс. продолжают лечение, а более 708 тыс. выздоровели. Умерли за весь период пандемии более 12 тыс. человек.