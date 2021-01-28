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В России за сутки выявили 19 138 случаев заражения коронавирусом

Умерли 575 пациентов
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 19 138 человек, следует из статистики оперштаба на 28 января.

Скончались в течение 24 часов 575 пациентов с подтвержденным COVID-19. 

За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались .

27 января оперштаб сообщил о 17 741 случае заражения за сутки.

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В Москве за сутки выявили 2897 случаев заражения. За весь период в городе зарегистрировано около 923 тыс. случаев заражения, около 112 тыс. из них продолжают лечение. Выздоровели более 797 тыс. пациентов, умерли — более 13 тыс. 

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — 2128 случаев, Московская область — 939, Нижегородская область — 469, Воронежская область — 382 случая. В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — 327 тыс. случаев — и Московская область — около 190 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано около 100,9 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 2,2 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 25,6 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,7 млн, на третьем месте Бразилия — почти 9 млн случаев. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных