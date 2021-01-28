В России за сутки выявили 19 138 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 138 случаев заражения коронавирусомУмерли 575 пациентов
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 19 138 человек, следует из статистики оперштаба на 28 января.
Скончались в течение 24 часов 575 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались .
27 января оперштаб сообщил о 17 741 случае заражения за сутки.
В Москве за сутки выявили 2897 случаев заражения. За весь период в городе зарегистрировано около 923 тыс. случаев заражения, около 112 тыс. из них продолжают лечение. Выздоровели более 797 тыс. пациентов, умерли — более 13 тыс.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — 2128 случаев, Московская область — 939, Нижегородская область — 469, Воронежская область — 382 случая. В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — 327 тыс. случаев — и Московская область — около 190 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано около 100,9 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 2,2 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 25,6 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,7 млн, на третьем месте Бразилия — почти 9 млн случаев. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.