В России за сутки выявили 19 138 случаев заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано около 100,9 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 2,2 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 25,6 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,7 млн, на третьем месте Бразилия — почти 9 млн случаев. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.